Le nombre de cas de Covid en Afrique dépasse les 10 millions

10/01/2022

L'Afrique a enregistré au total plus de 10 millions de cas de coronavirus, selon les chiffres du Centre de contrôle et de prévention des maladies du continent (Africa CDC), qui dépend de l'Union africaine (UA), consultés dimanche par l'AFP.



Les données publiées par les Centres africains de contrôle des maladies ont montré qu'à la date de samedi, 10.028.508 cas avaient été signalés par les 55 Etats membres de l'Union africaine depuis le début de la pandémie.



Au total, 231.157 décès ont été enregistrés, a indiqué le CDC.



Les infections ont grimpé en flèche depuis que la variant Omicron a été découvert en Afrique du Sud fin novembre, poussant un certain nombre de pays du continent à imposer de nouvelles restrictions.



Cependant, la vaccination en Afrique, qui compte près de 1,2 milliard de personnes, a été faible, en raison d'un accès limité aux vaccins et d'une certaine réticence envers les vaccins.