Le musée Van Gogh d'Amsterdam menacé de fermeture

29/08/2025

Le musée Van Gogh d'Amsterdam s'est dit menacé de fermeture dans un future proche si le gouvernement néerlandais ne contribue pas davantage à un plan de maintenance de 104 millions d'euros, selon un communiqué publié mercredi.



Le célèbre musée a affirmé ne pas être en mesure de financer le plan d'envergure de "maintenance majeure" et de "mesures essentielles en matière de durabilité", censé commencer en 2028 pour une durée d'environ trois ans, estimant qu'une contribution gouvernementale annuelle de plus de 11 millions d'euros est nécessaire pour appliquer ledit plan.



"Le ministère de l'Education, de la Culture et des Sciences ne fournira toutefois pas plus que le niveau actuel de soutien, qui est de 8,5 millions d'euros, laissant le musée avec un déficit annuel de 2,5 millions d'euros", souligne le musée.

Le ministère estime, de son côté, que la subvention allouée était "suffisante pour couvrir les frais d'entretien nécessaires.



"Le musée Van Gogh a contesté la décision d'octroi de la subvention en 2023 et récemment engagé une procédure judiciaire", précise le ministère, alors que cette affaire sera entendue le 19 février 2026.



Le musée Van Gogh est l'une des grandes attractions touristiques de la capitale néerlandaise, avec près de 57 millions de visiteurs depuis son ouverture en 1973.

