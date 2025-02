Le musée Macaal de Marrakech célèbre la riche créativité des artistes africains

01/02/2025

Le Musée d'art contemporain africain Al Maaden (Macaal) s'apprête à lever le voile, le 2 février à Marrakech, sur une extraordinaire collection d'art moderne et contemporain, célébrant la riche créativité des artistes du continent africain, écrit mercredi le quotidien britannique "The Guardian".



Le musée rénové a opté pour un format d'exposition semi-permanent, accueillant par rotation 150 œuvres, indique la publication, notant que la nouvelle exposition, intitulée "Sept contours, une collection", présente des œuvres provenant de la majorité des pays d’Afrique. Elle couvre de multiples supports, de la photographie à la peinture, en passant par la sculpture, le textile, l'art vidéo et les installations.



Le quotidien cite, parmi les œuvres les plus remarquables, celles de pionniers tels que Farid Belkahia, Mohamed Melehi, l'artiste congolais Pierre Bodo, le peintre soudanais Salah Elmur et l'artiste malawite Billie Zangewa.



Des œuvres du photographe malien Malick Sidibé et de l'artiste sud-africain Chris Soal, connu pour son utilisation d'objets trouvés non conventionnels, seront également présentées, ainsi que des œuvres figuratives anciennes de l'artiste marocain Saâd Hassani. Les œuvres les plus chères de la collection sont celles du peintre marocain Ahmed Cherkaoui.



Cité par le quotidien, le président du musée, Othman Lazraq, affirme que "l'art africain n'est pas une tendance éphémère", faisant observer qu'il recouvre une riche diversité de médiums, de pratiques et de traditions, qui vont bien au-delà du portrait figuratif qui a connu un grand essor ces dernières années.



Tout en conservant son architecture de style Riad, le musée offre huit espaces d'exposition sur deux étages.

Sept galeries sont consacrées à la collection permanente et une huitième accueillera des expositions individuelles, à commencer par l'artiste franco-marocaine Sara Ouhaddou, détaille le journal.



Dans le cadre de sa mission visant à rendre l'art accessible, Macaal tente d'attirer davantage de visiteurs à travers des événements organisés pour la communauté locale, relève le grand tirage, faisant, par ailleurs, savoir que le musée a organisé des ateliers culturels pour les professionnels africains des musées, dirigés par des personnalités telles que Koyo Kouoh, la première femme africaine nommée commissaire d'exposition à la Biennale de Venise.

Bouillon de culture

Patti Smith



La chanteuse et poétesse américaine Patti Smith a annoncé avoir annulé une représentation prévue jeudi à Sao Paulo, au Brésil, après avoir été victime d'un malaise sur scène.



Considérée comme la marraine du punk rock, Patti Smith "se remet bien, mais nos médecins disent qu'elle a besoin d'un peu plus de temps pour être aussi bien que possible", peut-on lire dans un communiqué signé par la chanteuse de 78 ans et par la formation franco-allemande Soundwalk Collective, qui se produit avec elle dans le cadre d'une tournée en Amérique latine.



"Elle souffrait d'un fort mal de tête ces derniers jours et de vertiges sur scène", a informé au travers d'une story Instagram publiée mercredi soir le théâtre Cultura Artistica, où elle se produisait.



Selon des médias brésiliens, Patti Smith s'est évanouie sur scène mercredi pendant une prestation, et après avoir été prise en charge, est revenue en fauteuil roulant pour interpréter ses chansons "Wing" et "Because the Night".



Elle a ensuite présenté ses excuses au public et a quitté la scène. "J'ai eu un étourdissement post-migraineux et un petit incident", a-t-elle expliqué sur Instagram.

Mais cet incident "ne mérite pas tant d'attention" et "croyez-moi, je vais bien", a-t-elle tenu à rassurer sur le même réseau social.