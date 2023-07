Le moral des ménages atteint son niveau le plus bas des quinze dernières années

Hausse des craintes face au chômage, détérioration du niveau de vie, dégradation de la situation financière…

18/07/2023

L’inflation, une angoisse permanente pour plusieurs familles

85,3% des ménages s’attendent à une hausse du chômage au cours des 12 prochains mois

Le moral des ménages continue de se détériorer, a annoncé le Haut-commissariat au plan (HCP), au terme d’une enquête permanente de conjoncture qu’il a menée auprès de ces derniers.D’après les résultats de cette enquête, «le moral des ménages poursuit sa tendance baissière pour atteindre son niveau le plus bas depuis le début de l’enquête en 2008 », a rapporté l’organisme public.L'indice de confiance des ménages (ICM) a encore baissé au deuxième trimestre. Il s’est en effet établi «à 45,4 points au lieu de 46,3 points enregistrés le trimestre précédent et 50,1 points le même trimestre de l’année précédente», a-t-il fait remarquer dans un communiqué.Le Haut-commissariat rapporte ainsi que 87,3% des ménages déclarent une dégradation du niveau de vie au cours des 12 derniers mois, 10% un maintien au même niveau et 2,7% une amélioration.Le solde d’opinion correspondant est ainsi resté négatif, a fait remarquer le HCP, constatant qu’il a «atteint son niveau le plus bas avec moins 84,6 points, contre moins 81,5 points au trimestre précédent et moins 73 points au même trimestre de l’année passée».S’agissant de l’évolution du niveau de vie au cours des 12 prochains mois, l’enquête révèle que 53,4% des ménages s’attendent à une dégradation, 36,9% à un maintien au même niveau et 9,7% à une amélioration.Dans ces conditions, le solde d’opinion relatif à cet indicateur s’est établi à moins 43,7 points. Il a ainsi enregistré « une dégradation aussi bien par rapport au trimestre précédent que par rapport au même trimestre de l’année précédente où il était à moins 38,8 points et à moins 34,3 points respectivement », a noté l’institution.Préoccupation majeure de nombreux jeunes, l’inquiétude des ménages face à l’évolution future du chômage a également augmenté au deuxième trimestre.En effet, ils sont 85,3% à s’attendre à une hausse du chômage au cours des 12 prochains mois, gardant ainsi le solde d’opinion en zone négative à moins 80,4 points contre moins 81,4 points un trimestre auparavant et moins 81,1 points un an auparavant.L’autre sujet qui suscite une grande préoccupation des ménages: la conjoncture qu’ils perçoivent comme peu favorable à l’achat des biens durables.Pour 78,8 % d’entre eux, le moment n’est pas opportun pour effectuer des achats de biens durables. Du coup, « le solde d’opinion de cet indicateur est resté négatif à moins 68,9 points contre moins 69,8 points un trimestre auparavant et moins 69,1 points un an auparavant», a noté le HCP.S’agissant de leur situation financière, les résultats de l’enquête de conjoncture montrent que 53,4% des ménages estiment que leurs revenus couvrent leurs dépenses, 44% déclarent s’endetter ou puiser dans leur épargne et 2,6% affirment épargner une partie de leur revenu.Sans surprise, le solde d’opinion relatif à cet indicateur «est resté ainsi négatif, à moins 41,4 points contre moins 42 points le trimestre précédent et moins 42,9 points le même trimestre de l’année précédente», a déduit l’organisme public.Quant à l’évolution de leur situation financière au cours des 12 derniers mois, 60,6% contre 3,3% des ménages considèrent qu’elle s’est dégradée. Ainsi, le solde correspondant est resté négatif, à moins 57,3 points contre moins 57,2 points le trimestre précédent et moins 48,7 points une année auparavant.En revanche, 18,5% des ménages confient s’attendre à une amélioration de leur situation financière au cours les 12 prochains mois, 56,9% à un maintien au même niveau et 24,6% à une dégradation.Malgré ce pessimisme, le solde d’opinion est resté négatif avec moins 6,1 points. D’après l’institution, il a enregistré « une dégradation aussi bien par rapport au trimestre précédent que par rapport au même trimestre de l’année précédente où il s’est établi à moins 5,2 points et à moins 0,1 point respectivement».Sur d’autres aspects des conditions de vie, l’enquête révèle qu’au deuxième trimestre de 2023, 10,3% contre 89,7% des ménages s’attendent à épargner au cours des 12 prochains mois.En plus d’être resté négatif, le solde d’opinion a atteint son niveau le plus bas avec moins 79,4 points, contre moins 76,1 points au trimestre précédent et moins 77,3 points au même trimestre de l’année passée, a constaté le HCP.Préoccupation majeure pour de nombreuses familles, l’inflation est aussi au cœur de cette enquête. Et selon les données trimestrielles recueillies, «la quasi-totalité des ménages (98,1%) déclarent que les prix des produits alimentaires ont augmenté au cours des 12 derniers mois contre une proportion minime des ménages (0,1 %) qui ressentent leur diminution».La aussi, sans surprise, «le solde d’opinion est resté négatif à moins 98 points, au lieu de moins 98,7 points un trimestre auparavant et moins 99,1 un an auparavant», comme l’a rapporté le Haut-commissariat.En dépit des mesures prises par les autorités pour enrayer l’inflation, le pessimisme demeure, puisque 72,5% des ménages s’attendent à une augmentation des prix des produits alimentaires au cours des 12 prochains mois, 22,7% à un maintien au même niveau et 4,8% seulement à une diminution.Dans ces conditions, le solde d’opinion est resté négatif à moins 67,7 points, au lieu de moins 69,8 points un trimestre auparavant et moins 74,3 un an auparavant.