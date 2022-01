Le miracle du Covid en Argentine

13/01/2022

Bien que Covid-19 ait été dur pour tout le monde, il ne s'agit pas d'une maladie «de l'égalité des chances». Le virus représente une menace plus grande pour ceux qui sont déjà en mauvaise santé, dont beaucoup sont concentrés dans les pays pauvres dotés de systèmes de santé publique faibles.



De plus, tous les pays ne peuvent pas dépenser un quart de leur PIB pour protéger leur économie, comme l'ont fait les Etats-Unis. Les économies en développement et émergentes ont été confrontées à de fortes contraintes financières et fiscales. Et à cause du nationalisme des vaccins (thésaurisation par les pays riches), ils ont dû chercher toutes les doses qu'ils pouvaient obtenir.



Lorsque les pays souffrent d'une telle douleur, les titulaires de charge ont tendance à recevoir plus de blâme qu'ils ne le méritent. Souvent, le résultat est une politique plus conflictuelle qui rend encore plus difficile la résolution des problèmes réels. Mais même avec le pont empilé contre eux, certains pays ont réussi à enregistrer de solides reprises.



Prenons à titre d’exemple l'Argentine, qui était déjà en récession lorsque la pandémie a frappé, en grande partie à cause de la mauvaise gestion économique de l'ancien président Mauricio Macri. Tout le monde avait déjà vu ce film. Un gouvernement de droite favorable aux entreprises avait gagné la confiance des marchés financiers internationaux, qui ont dûment afflué. Mais la politique de l'administration s'est avérée plus idéologique que pragmatique, au service des riches plutôt que des citoyens ordinaires.



Lorsque ces politiques ont inévitablement échoué, les Argentins ont élu un gouvernement de centre-gauche qui consacrerait la majeure partie de son énergie à nettoyer le gâchis, plutôt que de poursuivre son propre programme. La déception qui en résulterait ouvrirait alors la voie à l'élection d'un autre gouvernement de droite. Malheureusement, un modèle répété maintes et maintes fois.



Mais il existe des différences importantes dans le cycle actuel. Le gouvernement Macri, élu en 2015, a hérité de relativement peu de dette extérieure, en raison de la restructuration déjà intervenue. Les marchés financiers internationaux se sont ainsi montrés encore plus enthousiastes qu'à l'accoutumée, prêtant au gouvernement des dizaines de milliards de dollars malgré l'absence d'un programme économique crédible.



Puis, lorsque les choses ont mal tourné – comme de nombreux observateurs l'avaient prévu – le Fonds monétaire international est intervenu avec son plus gros plan de sauvetage: un programme de 57 milliards de dollars, dont 44 milliards de dollars ont été rapidement dispersés dans ce que beaucoup considéraient comme une tentative nue du FMI, sous la pression de l'administration du président américain Donald Trump, pour soutenir un gouvernement de droite.



Ce qui a suivi est typique de tels emprunts politiques (comme je l'ai détaillé dans mon livre de 2002, La mondialisation et ses mécontentements ). Les financiers nationaux et étrangers ont eu le temps de sortir leur argent du pays, laissant les contribuables argentins tenir le sac. Une fois de plus, le pays était lourdement endetté et n'avait rien à montrer. Et, une fois de plus, le « programme » du FMI a échoué, plongeant l'économie dans un profond ralentissement, et un nouveau gouvernement a été élu.



Heureusement, le FMI reconnaît maintenant que son programme n'a pas atteint ses objectifs économiques déclarés. L'«évaluation ex-post» du Fonds attribue une part importante de la responsabilité au gouvernement Macri, dont «les lignes rouges sur certaines politiques ont pu exclure des mesures potentiellement critiques pour le programme. Parmi ces mesures figuraient une opération d'emprunt et l'utilisation de mesures de gestion des flux de capitaux.

Les apologistes habituels du FMI attribueront l'échec du programme à un manque de communication ou à une mise en œuvre maladroite. Mais une meilleure communication n'est pas une solution à une mauvaise conception du programme. Le marché l'a compris, même si le département du Trésor américain et certains membres du FMI ne l'ont pas fait.



Compte tenu du gâchis dont le gouvernement du président argentin Alberto Fernández a hérité fin 2019, il semble avoir réalisé un miracle économique. Du troisième trimestre 2020 au troisième trimestre 2021, la croissance du PIB a atteint 11,9% , et est maintenant estimée à 10% pour 2021 – près du double des prévisions pour les Etats-Unis – tandis que l'emploi et l'investissement ont retrouvé des niveaux supérieurs à ceux de l'époque. Fernandez a pris ses fonctions. Les finances publiques du pays se sont également améliorées, même avec une politique de relance contracyclique, grâce à la forte croissance économique, des taux d'imposition plus élevés et plus progressifs sur la fortune et les revenus des entreprises, et la restructuration de la dette de 2020 .



Il y a également eu une croissance significative des exportations – non seulement en valeur mais aussi en volume – suite à la mise en œuvre de politiques de développement visant à favoriser la croissance du secteur marchand. Il s'agit notamment des réformes des politiques de crédit; une réduction des droits d'exportation à zéro dans les secteurs à valeur ajoutée, associée à des taux plus élevés sur les produits de base; et les investissements dans les infrastructures publiques et la recherche et le développement (les types de politiques que Bruce Greenwald et moi préconisons dans notre livre Créer une société apprenante ).



Malgré ces progrès significatifs de l'économie réelle, les médias financiers ont choisi de se concentrer entièrement sur des questions telles que le risque pays et l'écart de taux de change. Mais ces problèmes ne sont guère surprenants. Les marchés financiers regardent la montagne de dettes fournies par le FMI arriver à échéance. Compte tenu de la taille énorme du prêt qui doit être refinancé, un accord qui allonge simplement la durée d'amortissement de 4,5 à 10 ans est à peine suffisant pour atténuer les soucis de la dette de l'Argentine.



De plus, l'Argentine subit toujours les effets des capitaux spéculatifs de portefeuille qui ont afflué sous la présidence de Macri. Une grande partie de cela a été piégée par les contrôles de capitaux de ce gouvernement, ce qui a entraîné une pression constante sur le taux de change parallèle.



Il faudra des années pour nettoyer le gâchis financier du gouvernement précédent. Le prochain grand défi est de parvenir à un accord avec le FMI sur la dette de l'ère Macri. Le gouvernement Fernández a indiqué qu'il est ouvert à tout programme qui ne compromet pas la reprise économique et n'augmente pas la pauvreté. Bien que tout le monde doive savoir maintenant que l'austérité est contre-productive, certains Etats membres influents du FMI peuvent encore y faire pression.



L'ironie est que les mêmes pays qui insistent toujours sur le besoin de «confiance» pourraient saper la confiance dans la reprise de l'Argentine. Seront-ils prêts à accepter un programme qui n'implique pas d'austérité? Dans un monde toujours aux prises avec le Covid-19, aucun gouvernement démocratique ne peut ni ne doit accepter de telles conditions.



Au cours des dernières années, le FMI a gagné un nouveau respect avec ses réponses efficaces aux crises mondiales, de la pandémie et du changement climatique aux inégalités et à la dette. S'il devait changer de cap avec les demandes d'austérité à l'ancienne à l'égard de l'Argentine, les conséquences pour le Fonds lui-même seraient graves, y compris la moindre volonté des autres pays de s'engager avec lui. Cela, à son tour, pourrait menacer la stabilité financière et politique mondiale. A la fin, tout le monde perdrait.



Par Joseph E. Stiglitz



Lauréat du prix Nobel d'économie et professeur d'université à l'université de Columbia