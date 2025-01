Le ministre syrien des Affaires étrangères entame sa première visite officielle au Qatar

06/01/2025

Le nouveau ministre syrien des Affaires étrangères, Asaad Al-Shaibani, a entamé dimanche une visite officielle au Qatar, sa première dans le pays du Golfe depuis l'éviction du président Bachar al-Assad il y a près d'un mois, selon l'agence de presse syrienne.



Le chef de la diplomatie est arrivé à Doha, accompagné du ministre syrien de la Défense, Morhaf Abou Qasra, et du chef des services de renseignement, Anas Khattab, pour "discuter des perspectives de coopération et de coordination entre les deux pays", a indiqué Sana.

Leur arrivée dans la capitale qatarie avait été annoncée plus tôt à l'AFP par un diplomate syrien à Doha et un responsable qatari.



Le Qatar a été le deuxième pays, après la Turquie, a avoir officiellement annoncé la réouverture de son ambassade dans la capitale syrienne depuis l'arrivée au pouvoir en Syrie le 8 décembre d'une coalition de groupes armés menée par les islamistes de Hayat Tahrir al-Sham (HTS).



M. Al-Shaibani avait indiqué samedi qu'il se rendrait cette semaine au Qatar, aux Emirats arabes unis et en Jordanie, après son premier voyage officiel en Arabie Saoudite.

"Nous attendons avec impatience que ces visites contribuent à soutenir la stabilité, la sécurité, la reprise économique et à bâtir de bons partenariats", avait-il affirmé dans un communiqué sur le réseau social X.



Doha avait fermé sa mission diplomatique à Damas et rappelé son ambassadeur en juillet 2011, quelques mois après le début de la répression de manifestations prodémocratie par les forces de M. Assad.



Contrairement à d'autres pays arabes, le Qatar, qui soutenait l'opposition syrienne pendant la guerre, n'a jamais rétabli ses relations diplomatiques avec Damas depuis.