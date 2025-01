Le ministre syrien des Affaires étrangères arrive en Arabie Saoudite pour sa 1ère visite à l'étranger

02/01/2025

Le nouveau ministre syrien des Affaires étrangères, Assaad al-Shibani, a déclaré qu'il espérait ouvrir "une nouvelle et brillante page" avec l'Arabie Saoudite à son arrivée dans le royaume mercredi, pour sa première visite à l'étranger.



"Je viens d'arriver dans le royaume frère d'Arabie Saoudite, accompagné du ministre de la Défense Murhaf Abou Qasra et du chef des services de renseignements Anas Khattab", a-t-il posté sur X.



"Cette première visite dans l'histoire de la Syrie libre nous permet d'ouvrir une nouvelle page dans les relations syro-saoudiennes, à la hauteur de la longue histoire commune entre nos deux pays", a ajouté le chef de la diplomatie syrienne.

Plus tôt mercredi, les médias d'Etat syriens ont indiqué que ce déplacement avait lieu "à l'invitation du ministre saoudien des Affaires étrangères".



Le mois dernier, une délégation saoudienne avait rencontré à Damas le nouveau dirigeant syrien Ahmad al-Chareh, avait indiqué à l'AFP une source proche du gouvernement saoudien.



La semaine dernière, dans une interview accordée à la chaîne de télévision saoudienne Al-Arabiya, M. al-Chareh a déclaré que l'Arabie Saoudite "jouera certainement un rôle important dans l'avenir de la Syrie", évoquant "une grande opportunité d'investissements pour tous les pays voisins".



L'économie et les infrastructures de la Syrie ont été dévastées par plus de treize ans de guerre civile qui a commencé par une répression brutale des manifestations en faveur de la démocratie en 2011.

L'Arabie Saoudite a soutenu les rebelles syriens qui cherchaient à renverser le gouvernement dès le début de la guerre civile.



Mais l'année dernière, Riyad avait rétabli ses liens avec le gouvernement du président Bachar al-Assad et avait contribué au retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe, mettant fin à son isolement régional.