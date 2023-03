Le ministre et dirigeant Ahmed Majdelani adresse au Premier secrétaire, Driss Lachguar, une invitation officielle à une visite en Palestine

Séance d’échanges et de concertation entre l’USFP et le gouvernement palestinien

03/03/2023

Dans le cadre du processus constant et continu de coopération et de concertation entre l’Union socialiste des forces populaires et les forces nationales progressistes palestiniennes, le Premier secrétaire du parti, Driss Lachguar, a reçu à son domicile à Rabat Ahmed Majdelani, ministre du Développement social dans le gouvernement palestinien et secrétaire général du Front de la lutte populaire, qui était accompagné de l’ambassadeur de l’Etat de Palestine au Maroc, Jamal Abdellatif Achoubki, Sylvia Abou Laban, membre de la Commission centrale du FLP et Aassim Khamiss, secrétaire général du ministère palestinien du Développement social.



Quant au Premier secrétaire de l’USFP, il était entouré des membres du Bureau politique, Mehdi Mezouari, Jaouad Chafiq et Mohamed Cheddane.



La rencontre s’est focalisée sur les derniers développements de la question palestinienne et de la situation arabe et internationale.



Le responsable a, ainsi, déroulé des données exhaustives sur la dernière rencontre d’Al Aâkaba, sa teneur, la conjoncture de sa tenue et ses issues de même qu’il a développé les interfaces de l’action des forces et de l’autorité palestiniennes aussi bien à l’intérieur qu’au niveau arabe et international tout en abordant les réelles conditions de la situation palestinienne actuelle.



Par ailleurs dans son exposé, le ministre et dirigeant palestinien a pris soin de rendre hommage à la position marocaine constante exprimée inexorablement par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le gouvernement marocain mettant en avant la solution de deux Etats avec Al Qods Ach-Charif comme capitale et s’appuyant sur le tracé frontalier de 1967, et la nécessité cruciale de préserver l’identité originelle d’Al Qods Ach-Charif et de mettre un terme à l’implantation de colonies.



A cette occasion, le responsable palestinien a adressé une invitation officielle au Premier secrétaire de l’USFP à effectuer une visite en Palestine.



De son côté, le dirigeant ittihadi, Driss Lachguar, a mis en exergue les rapports historiques qui ont toujours lié l’Union socialiste des forces populaires à la question palestinienne et aux forces vives politiques et civiles progressistes et démocratiques de la Palestine tout en exprimant la disposition infaillible et constante du Parti des forces populaires à plaider en faveur du peuple palestinien et de sa cause légitime sur le plan national et au niveau des diverses instances régionales et internationales en cohérence avec la conviction marocaine collective du droit du peuple palestinien à la liberté et à l’avènement de son Etat indépendant avec sa capitale Al Qods-Est.



A cet effet, le Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires a souligné que «les frères palestiniens n’ont d’autre choix que de dépasser la division, assurer l’unité des rangs et la mise en évidence de la vision et du plan d’action en vue de bien élever la voix palestinienne et ne pas l’occulter continuellement derrière les affaires qui surviennent avec récurrence sur la scène régionale et internationale ».



D’autre part, concernant l’invitation officielle à la visite de la Palestine, le Premier secrétaire en a favorablement pris acte et a manifesté sa disposition à mobiliser toutes les forces politiques nationales et à les inciter à adhérer à la dynamique de soutien au peuple palestinien mais aussi à motiver tous les adeptes de la paix en vue de la garantir pour la Palestine bien aimée.



R.M