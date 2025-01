Le ministre espagnol des Affaires étrangères salue la constante augmentation des échanges commerciaux avec le Maroc

22/01/2025

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a salué, lundi, la constante augmentation des échanges commerciaux entre son pays et le Maroc, qui ont atteint des niveaux records. Ces échanges commerciaux ont atteint près de 24 milliards d'euros au cours des trois dernières années, a précisé M. Albares dans une interview à la radio Onda Cero.



Le chef de la diplomatie espagnole a relevé que l’Espagne et le Maroc sont au "meilleur moment de leurs relations", se félicitant de la "coopération étroite" entre les deux pays dans plusieurs domaines, dont la lutte contre le terrorisme et le trafic d'êtres humains. "Le Maroc joue un rôle absolument fondamental dans la lutte contre les gangs de trafic des êtres humains et contre les groupes terroristes", a-t-il affirmé.



Selon les chiffres du Secrétariat d'État espagnol au Commerce, les exportations espagnoles vers le Maroc ont atteint, entre janvier et octobre 2024, un total de 10,843 milliards d’euros, en augmentation de 6,8%, tandis que les exportations du Maroc vers l'Espagne se sont chiffrées à 8,220 milliards d'euros, en hausse de 9,1%.