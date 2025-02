Le ministre des Affaires étrangères yéménite réitère la position constante de son pays en faveur de l’intégrité territoriale du Royaume

01/02/2025

Le ministre yéménite des Affaires étrangères et des Expatriés, M. Shayea Mohsen Al-Zindani, a réaffirmé, jeudi à Rabat, la position constante de son pays en faveur de l’intégrité territoriale du Royaume.



Dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch, M. Al-Zindani a indiqué avoir "réaffirmé la position constante du Yémen aux côtés du Royaume du Maroc et de son intégrité territoriale, ainsi que la position de son pays aux côtés de ses frères dans toutes les circonstances".



Il a relevé que sa visite au Royaume ouvrira de nouveaux horizons aux relations entre les deux pays en dépit des circonstances du Yémen, se disant heureux de voir ce déplacement déboucher sur des résultats positifs et fructueux.



Les entretiens avec M. Akhannouch ont été l'occasion de passer en revue les questions d'intérêt commun notamment les moyens de renforcer et de développer les relations économiques, a-t-il ajouté, notant que cette visite sera l’occasion de procéder à la signature de plusieurs conventions.