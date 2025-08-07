Le ministre burkinabè des AE salue l’Initiative Atlantique de SM le Roi

07/08/2025

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'Extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, a salué, mercredi à Awaza, l'Initiative Atlantique lancée par SM le Roi Mohammed VI pour favoriser l’accès des Etats du Sahel à l’océan atlantique.



Lors d'une session tenue dans le cadre de la "Réunion ministérielle sur la coopération Sud-Sud", organisée à l’occasion de la troisième Conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral, M. Traoré a affirmé que l’Initiative Atlantique Royale constitue une source d’inspiration, se félicitant des efforts du Royaume pour faciliter l'accès des pays de la région à l'océan Atlantique.



Le ministre burkinabè a également indiqué que la vision de SM le Roi met en lumière la nécessité d’offrir davantage d’opportunités aux pays en développement sans littoral, ajoutant que le Maroc s’érige désormais en pays pionnier en la matière.



Les intervenants à cette session ont, par ailleurs, mis l'accent sur l’importance de promouvoir la coopération Sud-Sud dans les domaines des sciences, de la technologie et de l’innovation, en tant que leviers majeurs pour stimuler l'économie et accélérer le rythme de la transformation numérique dans les pays en développement sans littoral.



A cet égard, ils ont souligné l'impératif de transcender les défis liés aux déficits en matière d’infrastructures technologiques et au manque de programmes dédiés au renforcement de l’efficience numérique pour tirer pleinement parti de ces domaines.

