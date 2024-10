Le ministère répond aux revendications des étudiants en médecine pour rétablir la normalité académique

«Repassage des examens, suppression du point zéro, reprise des études, renforcement des mécanismes d'accueil des étudiants,...», telles sont les mesures que le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation compte mettre en œuvre, en réponse aux différentes médiations entreprises par le gouvernement, les doyens et les enseignants chercheurs en vue de rétablir le fonctionnement normal de la division médicale des Facultés de médecine et de pharmacie.



Selon un communiqué du ministère, «les étudiants qui ont passé les examens du premier semestre lors de la session du 5 septembre 2024 pourront passer ceux du second semestre lors d'une session spéciale exceptionnelle à partir du 4 octobre».



«Les étudiants qui passeront les examens pour la première fois pourront passer les examens du second semestre lors de la session extraordinaire spéciale prévue à partir du 4 octobre, et passer ceux du premier semestre lors d'une autre session extraordinaire spéciale dont la programmation sera annoncée par les collèges ultérieurement», ajoute le communiqué.



Le ministère a, en outre, précisé que «le point zéro sera remplacé par les points obtenus aux examens des sessions spéciales pour les étudiants qui réussiront ces examens» et que «la délibération des résultats des examens pour l'inscription aux années suivantes se fera sur la base des points obtenus aux sessions ordinaires et spéciales sans tenir compte de l'obligation de compléter la formation, puisque cette dernière sera programmée ultérieurement».



Le ministère a également annoncé que «la rentrée universitaire dans la filière médicale pour l'année universitaire 2024-2025 a eu lieu lundi 23 septembre 2024 pour les nouveaux étudiants inscrits en première année, et débutera lundi 14 octobre pour les étudiants des autres niveaux».



Le ministère a confirmé sa disposition à « fournir les explications complémentaires nécessaires aux étudiants sur la nouvelle organisation pédagogique de la formation médicale, en organisant des réunions élargies des comités pédagogiques des conseils des facultés, avec une large participation des étudiants, ainsi qu'en répondant à leurs questions et en écoutant leurs propositions concernant les mesures procédurales et leur application sur le terrain, de manière à garantir la qualité de la formation, à faciliter les procédures administratives et à prendre en compte les compétences pédagogiques attribuées aux enseignants chercheurs et les structures organisationnelles des collèges et des universités».



Les mesures annoncées comprennent également «le renforcement des mécanismes d'accueil des étudiants afin d'écouter leurs demandes, pétitions ou plaintes, et de les soumettre aux autorités concernées en vue de prendre les mesures appropriées».



Driss Sarhan