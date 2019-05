Le ministère de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique clarifie les choses

Toutes les administrations sont tenues de fournir le service de certification de la conformité des copies à l'original

29/05/2019

Toutes les administrations sont tenues de fournir le service de certification de la conformité des copies à l'original conformément au décret n° 2-17-410, a affirmé le ministère de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique.

Tout usager n'ayant pas eu droit à ce service est appelé à le dénoncer via le portail de réclamations "Chikaya" ou en appelant le 3737 dédié à l'orientation administrative, a souligné le ministère dans un communiqué, notant que cette mesure intervient sur fond d'un grand nombre de plaintes qu'il a reçues et des questions orales posées par les députés concernant la non-application des dispositions du décret n° 2-17-410 par certains départements et établissements publics et organismes concernés.

Le ministère appelle, ainsi, l’ensemble des départements et établissements publics à s'impliquer sérieusement dans la mise en œuvre des dispositions de ce décret, afin de faciliter les procédures de certification de la conformité des copies à leurs originaux, de manière à rapprocher ce service des usagers, tout en facilitant l'utilisation des services administratifs qui lui sont associés.

En vue d’une mise en œuvre optimale, une batterie de mesures a été programmée pour activer ce service. Il s'agit, entre autres, de l’organisation d’une journée d'étude et de formation pour les départements et établissements publics concernés afin de clarifier les procédures réglementaires et procédurales nécessaires pour assurer la prestation de ce service dans les meilleures conditions.

Les procédures englobent, également, la publication d’un guide d’attestation de conformité des copies des documents à leurs originaux, qui contient une explication détaillée et précise des différentes étapes de la procédure, ainsi que les mesures et démarches que les administrations doivent entreprendre pour être prêtes. Ce guide a été généralisé dans les différentes régions en vue de normaliser la procédure à suivre, ajoute la même source.

En outre, les administrations concernées ont été appelées à communiquer au ministère les services qu'ils fournissent et qui sont conditionnés par la conformité des copies à leurs originaux, ainsi que les noms des fonctionnaires désignés pour cette tâche, dont les listes seront publiées sur le portail www.service-public.ma et sur les sites des ministères et des administrations concernées.

Le chef du gouvernement avait publié la circulaire N° 5/2019 qui incite les administrations et les établissements publics concernés à prendre l’ensemble des dispositions afin d'assurer les services de certification de la conformité des copies à l'original, rappelle-t-on, ajoutant que le ministère a créé des liens vers les textes pertinents et produit une capsule sur les démarches relatives à ce service.