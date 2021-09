Le ministère de l’Éducation publie une note sur les nouveautés du système de contrôle continu

16/09/2021

Le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur a annoncé, jeudi, la publication d’une note relative aux nouveautés du système de contrôle continu pour l’année scolaire 2021/2022.



En plus des contrôles continus, la note ministérielle fait état de l’instauration d’un contrôle unifié chaque semestre au niveau de chaque établissement, à l’exception du deuxième semestre de l’année terminale de chaque cycle d’enseignement, conformément aux règles définies dans ladite note, indique un communiqué de ce département.



Soucieux de lever tout équivoque, le ministère a précisé que les mesures contenues dans la note n’apportent aucun changement ou modification aux matières des examens unifiés aux plans provincial, régional et national, ni sur leurs coefficients ni les heures dédiées, y compris à la matière de l’éducation islamique, qui a toujours été l’une des composantes de l’examen provincial de la langue arabe pour l’obtention du certificat d’études primaires.



Le nouveau système inclut une révision du mode de comptage des notes du contrôle continu et de la moyenne générale annuelle tant pour les passages en classe supérieure que pour les années de fin de cycle, tout en prenant en considération les scores des contrôles unifiés dans la planification des activités de soutien et de redressement des difficultés d’apprentissage et des lacunes relevées chez les élèves au niveau de chaque établissement.



Cette démarche intervient dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la loi-cadre 51-17 sur la réforme du système d’éducation, de formation et de recherche scientifique, plus spécifiquement les mesures du projet N°12 relatif à "l’amélioration et au développement du système d’évaluation, de soutien scolaire et des examens".



Elle vise à promouvoir la crédibilité des résultats des contrôles continus, la garantie de l’égalité des chances entre apprenants, la réduction du gap enregistré entre les scores des examens certifiants et des contrôles continus et la mise à profit des évaluations pour une meilleure orientation des activités de soutien