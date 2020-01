Le ministère de l'Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration se dote d'un nouveau portail Internet

08/01/2020

Le ministère de l'Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration a lancé la nouvelle version de son portail Internet, traduisant ainsi son engagement dans le processus de réforme de l’administration qui vise le renforcement de la numérisation des services, indique lundi le ministère dans un communiqué.

Dans sa nouvelle version dotée d’un design responsive, ce portail offre à ses usagers une nouvelle expérience avec un rubriquage clair, une interface conviviale et moderne, une charte graphique épurée et un accès amélioré à l’information ainsi qu’aux différentes fonctionnalités, ce qui permet une navigation intuitive et aisée, précise le ministère.

Il renforce ainsi les efforts déployés par le ministère pour mettre à la disposition des citoyens et des partenaires, de manière anticipative et régulière, des informations relatives à ses domaines d’intervention et les services en ligne produits par ses différentes structures, rapporte la MAP.

D'après le ministère, les améliorations apportées à la nouvelle version du portail offrent un confort d’utilisation quel que soit le support utilisé (téléphone mobile, tablette, ordinateur) et permet à ses utilisateurs d’accéder, selon la version linguistique de leur choix (arabe, amazigh, français, anglais et espagnol) à un contenu riche et diversifié, à savoir les lois de Finances, lois de règlement, dettes, études, statistiques économiques et financières, textes réglementaires et les publications, notamment "Al Maliya" et la revue institutionnelle du ministère.

Concrétisant sa politique d’ouverture sur son environnement et dans un souci de répondre au mieux aux attentes des citoyens et des différents acteurs socioéconomiques en termes d’accès à l’information, le ministère a inscrit la communication digitale en tant qu’axe principal de sa stratégie de communication institutionnelle, tout en continuant de mettre en œuvre sa politique de modernisation en optant pour la digitalisation de ses services et de ses outils de communication, qu’il concrétise de manière soutenue et progressive.

Très consulté aussi bien au niveau national et qu’international, le portail du ministère de l'Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration permet d’orienter chaque cible, notamment les citoyens, la presse et les investisseurs institutionnels, vers les contenus qui l’intéressent.