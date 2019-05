Le ministère annonce l'ouverture prochaine de dix salles de théâtre dans l'ensemble des régions du Royaume

18/05/2019

L'année 2019 est marquée par une nouvelle dynamique sur le plan de l'animation culturelle grâce à la création de dix nouvelles salles de théâtre dans l'ensemble des régions du Royaume, a souligné mardi à Rabat le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Laaraj.

S'exprimant lors d'une soirée organisée par l'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle (ISADAC) en commémoration de la Journée nationale du théâtre, M. Laaraj a indiqué que le ministère de la Culture travaille sur une série de mesures dans le domaine du théâtre en vue d'insuffler une nouvelle dynamique à l'activité théâtrale à travers notamment la création de dix structures dédiées au théâtre au niveau de toutes les régions du Royaume vers la fin de l'année 2019 et le lancement de projets pour la construction de six autres salles en 2020.

Une nouvelle dynamique sera insufflée au théâtre marocain à travers l'organisation de rencontres dans les centres culturels relevant des différentes provinces et régions du Maroc, a-t-il poursuivi, faisant observer que le ministère insiste sur la nécessité de créer des espaces dédiés au théâtre au niveau des provinces et des régions, compte tenu du rôle qu'ils jouent pour attirer de plus en plus de troupes et de rapprocher le spectateur du 7ème art.

Il a, par ailleurs, estimé que la célébration de la Journée nationale du théâtre constitue un événement culturel par excellence et une occasion d'évaluer la situation du théâtre au Maroc ainsi que de s'attarder sur les acquis, les défis et les contraintes que connaît le théâtre marocain. "Cette journée se veut également l'opportunité de rendre hommage aux figures emblématiques du théâtre marocain qui ont marqué de leurs empreintes la scène culturelle et théâtrale", a ajouté M. Laaraj. Il a également souligné la nécessité d'accorder un intérêt particulier à la formation au sein de l'ISADAC qui a enrichi le théâtre marocain avec des pionniers de l'art et ses jeunes talents ayant occupé une place particulière au niveau du théâtre arabe et mondial et décroché de nombreux prix à l'échelle arabe et internationale, indiquant que son département s'attèle à revoir les mécanismes pédagogiques adoptés par l'Institut et à former des ressources humaines qualifiées en la matière en optant pour les cycles du master et de doctorat.

De son côté, le directeur de l'ISADAC, Rachid Mountassir, a estimé que la Journée nationale du théâtre constitue une occasion pour réfléchir à nouveau au système pédagogique et à mettre en avant les réalisations accomplies en la matière ainsi que d'évaluer l'impact de la formation sur le domaine artistique au Maroc, considérant que cette journée commémorative offre également l'opportunité de passer en revue l'ensemble des réalisations des pionniers de l'art.

Cette journée a été marquée par la signature de l'ouvrage de Fouzia Labiad, chercheuse académique dans le domaine du théâtre dans lequel elle relate un certain nombre de dimensions artistiques et esthétiques du théâtre marocain moderne, ainsi que la présentation de ses axes par le chercheur et critique du théâtre, Hassan Youssfi. Cet événement a connu la participation des enseignants, chercheurs et étudiants de l'Institut, ainsi que la présentation sur scène de la pièce de l'auteur Kamal Khelladi, co-écrite par les étudiants de la troisième et la quatrième années en scénographie.