Le mercato d'hiver ne sera pas ouvert à tous les clubs

23/12/2021

La réunion du président de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa et le président de la Ligue nationale de football professionnel (LNFP), Said Naciri avec la Commission de contrôle et de gestion (CCG) a porté sur le mercato d'hiver, dont la période a été fixée du 15 au 30 janvier.



Après l’étude de la situation financière actuelle des clubs et les dossiers déposés auprès de la Chambre de résolution des litiges, il a été convenu que les clubs doivent mettre à disposition de la CCG un dossier afin d’enregistrer de nouveaux contrats professionnels, a indiqué mercredi la FMRF dans un communiqué.



Le dossier doit comporter l’état de réalisation, ligne par ligne et le budget de l’exercice 2021-2022 en recettes et en dépenses portant sur la période du 01/07/2021 au 31/12/2021 signé par le président et le trésorier du club.



Il contient également l’état estimatif de l’incidence financière des recrutements ou renouvellement des contrats sportifs (joueurs et staff technique) pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, ainsi que la situation de trésorerie et les relevés bancaires mensuels.



Le dossier doit comprendre la balance générale des comptes et le grand livre et l’état des salaires mensuels au titre des contrats sportifs, ainsi que la justification de leur règlement dans les délais certifiés par le président et le trésorier du club. La CCG a souligné que les propositions citées précédemment et l’incidence financière qui en résulte doivent s’opérer dans la limite de la masse salariale arrêtée dans le Compte de produits et charges (CPC) prévisionnel 2021-2022 présenté par le club lors de la période de transfert d’été 2021.



Sont exclus de cette procédure de dépôt des dossiers les clubs qui ont accusé des fonds propres négatifs, n’ont pas produit les états de synthèses conformes au plan comptable ou n’ont pas remis le rapport de certification délivré par le commissaire aux comptes selon les normes professionnelles d’audit financier, a précisé l’instance fédérale.



Sont exclus aussi de cette procédure les clubs présentant des défauts de paiement des sommes dues ayant donné lieu à des décisions d’interdiction d’enregistrer et de qualifier de nouveaux contrats sportifs (recrutement ou renouvellement) au niveau national et international. Le dernier délai pour envoyer les dossiers est le 14 janvier et tout dossier transmis après ce délai sera rejeté, a rappelé la FRMF.