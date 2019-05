Le match retard WAC-OCK de nouveau retardé

Faut-il faire valoir les règlements ou tenir compte du contexte et de l’enjeu ?

15/05/2019 Mohamed Bouarab

Pour le Wydad, la dernière ligne ne sera pas tout à fait droite. Des secousses, il y en a eues, en attestent les deux dernières contre-performances, le nul concédé aux ultimes souffles de la partie contre l’ASFAR (1-1) et la défaite, lundi au stade municipal de Berkane, face à la RSB (3-2), match comptant pour la 28ème journée du championnat national de football, Botola Maroc Telecom Pro 1.

Les Rouges, qui aspiraient à franchir un grand pas vers le titre, ont raté le coche devant une Renaissance de Berkane qui a exploité à bon escient ce choc, une parfaite mise en jambe avant la finale aller dimanche prochain de la Coupe de la Confédération contre les Egyptiens du Zamalek.

Les Wydadis ont trouvé le chemin des filets rapidement (5è) par l’entremise de Walid El Karti, avant que les Berkanis ne recollent au score (9è), et attendent la seconde période pour doubler la mise (53è), buts respectifs de Mohamed Farhane et d’Omar Nemsaoui.

L’égalisation du WAC a été l’œuvre d’Achraf Dari, mais c’était sans compter sur la détermination des finalistes de la C2 continentale qui sont parvenus à plier en leur faveur les débats de cette confrontation grâce à une réalisation de Laba Kodjo (80èmn), but qui lui a permis de rejoindre le Rajaoui Mohcine Iajour à la pole position du classement des buteurs du championnat (18 buts).

Une défaite qui n’arrange pas les affaires du WAC qui voit son compteur stoppé à 54 unités, soit deux longueurs d’avance sur le Raja à deux matches de la fin de l’exercice, sachant que les Rouge et Blanc disposent d’un match en retard contre l’OCK.

A propos de cette rencontre prévue initialement jeudi, elle a été déprogrammée pour laisser place à la tenue de la 29ème journée du championnat qui débutera vendredi par la confrontation WAC-IRT et se terminera lundi par un certain MAT-Raja.

Une programmation aussitôt contestée par le comité du Raja qui a rendu public un communiqué via son site officiel dans lequel il demande à ce que les deux dernières journées du championnat soient disputées simultanément, après avoir purgé tous les matches retard. Sauf que l’article 20 du règlement de la compétition de la FRMF stipule que « la structure organisatrice de la compétition fixera les matches retour déprogrammés ou reportés par celle-ci, à la première date disponible, et ce avant la dernière journée du championnat».

Si l’article 20 est bien clair, il n’en reste pas moins qu’il serait plus subtil de tenir compte du contexte lors de l’adoption des règlements. Et dans ce cas de figure, le résultat du match reporté WAC-OCK, club qui n’a pas encore assuré son maintien, pourrait être exploité en fonction du résultat de la rencontre de la 29ème journée entre le MAT, sous la menace de la relégation, et le Raja.

Le Raja n’est pas perdant dans cette histoire puisqu’il devra gagner et espérer deux couacs du WAC. Il est même avantagé dans la mesure où il affrontera le Moghreb de Tétouan tout en étant au courant du résultat du match de vendredi entre le WAC et l’IRT.

Bref, un chamboulement de programmation qui ne profite pas outre mesure au Wydad en championnat mais l’aménagement du calendrier de la sorte devrait permettre aux Rouges de préparer dans les meilleures conditions l’ultime acte de la Ligue des champions devant l’Espérance de Tunis.