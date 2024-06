Le match amical Maroc/Belgique se jouera à huis clos

En prévision des JO de Paris-2024

04/06/2024

Le match amical entre la sélection olympique marocaine et son homologue belge se disputera ce mardi (20h00) au Complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan à Rabat, à huis clos et en l'absence des médias, indique le comité d'organisation de cette rencontre.



Ce match amical intervient dans le cadre de la préparation de l’équipe nationale aux Jeux olympiques Paris-2024.



La sélection nationale défiera en phase de groupes du tournoi olympique, l’Argentine, l’Ukraine et l’Irak.