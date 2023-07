Le marché monétaire maintient son équilibre grâce à la politique d’intervention de BAM

10/07/2023

Le marché monétaire maintient son équilibre cette semaine, grâce à la politique d’intervention de Bank Al-Maghrib (BAM) ainsi qu’à l’accélération du dynamisme des placements du Trésor, estime Attijari Global Research (AGR).



La Banque centrale intervient sur le marché monétaire à travers ses opérations principales et à plus long terme à hauteur de 104,4 milliards de dirhams (MMDH) contre 112,8 MMDH une semaine auparavant, indique AGR dans sa récente note "Weekly Hebdo Taux - Fixed income". Il s’agit d'une baisse des avances à 7 jours de 46,0 MMDH à 37,6 MMDH, satisfaisant ainsi la globalité de la demande bancaire, précise la même source. Concernant les injections à plus long terme, les pensions livrées et les prêts garantis sont restés stables à 66,8 MMDH pour la 3ème semaine consécutive.



De son côté, le Trésor a nettement augmenté ses placements sur le marché monétaire au cours de cette semaine, ajoutent les analystes d'AGR. En effet, les placements à blanc et avec prise en pension ont atteint 27,6 MMDH, en hausse de 11,3 MMDH en une semaine.

Dans ce contexte, les Taux interbancaires demeurent en ligne avec le taux directeur à 3% et les Taux MONIA accusent une baisse de 2,0 points de base (PBS) en une semaine à 2,93%.