Le marché monétaire maintient son équilibre du 27 décembre au 02 janvier

06/01/2025

Le marché monétaire a maintenu son équilibre durant la semaine du 27 décembre au 02 janvier, selon Attijari Global Research (AGR).

Ainsi, la circulation fiduciaire a atteint un record à 429 milliards de dirhams (MMDH) à fin novembre 2024, indique AGR dans sa récente note "Weekly Hebdo Taux – Fixed Income".



De même, les placements liquides ont atteint un nouveau plus haut historique à 974 MMDH sur la même période, fait savoir la même source. Par conséquent, Bank Al-Maghrib (BAM) continue de satisfaire la demande du système bancaire en abaissant l’encours de ses interventions à travers ses opérations principales et à long terme, à 144,2 MMDH contre 156,6 MMDH une semaine auparavant.



Plus en détail, les avances à 7 jours ont baissé de 12,4 MMDH, passant de 72,6 à 60,2 MMDH en une semaine, fait savoir AGR, précisant que BAM a maintenu inchangées ses injections long terme à 84 MMDH à travers les pensions livrées et les prêts garantis.



Dans ces conditions, le taux moyen pondéré (TMP) a enregistré une légère perturbation à 2,51% en moyenne hebdomadaire et les Taux MONIA (Moroccan Overnight Index Average) ont augmenté de 4 points de base par rapport à la semaine dernière à 2,49%.