Le marché monétaire évolue en équilibre

19/09/2022

Le marché monétaire évolue en équilibre dans l’attente de la 3ème réunion de politique monétaire de Bank Al-Maghrib (BAM), selon Attijari Global Research (AGR).



Cette réunion, prévue le 27 septembre courant, est "très scrutée" par les investisseurs dans un contexte de hausse de l'inflation, indique la filiale d'Attijariwafa Bank dans sa récente note "Hebdo Taux-Fixed Income", couvrant la semaine du 09 au 15 septembre.



Dans ce contexte, la Banque centrale a satisfait la totalité de la demande bancaire durant cette semaine, affirme AGR, notant, dans ce sens, que les avances à 7 jours se sont établies à 37,3 milliards de dirhams (MMDH), contre 36,2 MMDH une semaine auparavant.



Les taux interbancaires demeurent en ligne avec le taux directeur et les taux MONIA (Ndlr, Moroccan Overnight Index Average: indice monétaire de référence au jour le jour, calculé sur la base des transactions de pensions livrées ayant comme collatéral les bons du Trésor) se détendent à 1,41%.



A cet effet, l'intervention totale de la Banque centrale à travers ses opérations principales s'est établie à 101,7 MMDH, dont 64,4 MMDH sous forme de prêts garantis, swaps de change et pensions livrées à plus long terme.



Pour sa part, le Trésor a triplé ses placements liés à ses excédents de trésorerie. Ces derniers ont augmenté de 4,5 MMDH en une semaine. L’encours à blanc et avec prise en pension s’est ainsi établi à 6,7 MMDH, dont 3,5 MMDH sous format de prise en pension.