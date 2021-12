Le marché des capitaux globalement stable au deuxième semestre

30/12/2021

Le marché des capitaux est resté globalement stable au deuxième semestre 2021, selon le Comité de coordination et de surveillance des risques systémiques (CCSRS), réuni mardi au siège de Bank Al-Maghrib à Rabat.



La Bourse de Casablanca a maintenu une tendance haussière et ce, avec une volatilité moyenne limitée à 7,28% et un très faible taux de suspens des transactions, indique le Comité dans un communiqué rendu public à l'issue de sa 14ème réunion.



En effet, le Masi a atteint le 22 décembre 2021 une hausse de 17,04%, contre 9,94% au 30 juin 2021 et -7,27% en 2020, poursuit la même source, ajoutant que la valorisation globale de la Bourse ressort, à la même date, à un niveau relativement élevé, soit 23,1x.



La liquidité du marché boursier enregistre, quant à elle, une légère amélioration à 9,80% à fin novembre 2021 contre 8,83% en 2020, mais reste faible en comparaison avec les marchés de la catégorie "Frontier", rapporte la MAP.



Le volume d'émission sur le marché boursier s'élève, quant à lui, à 3 milliards de dirhams (MMDH) au 28 décembre 2021, au même niveau que l’année dernière.



Par ailleurs, le Comité relève que les taux obligataires sur les marchés primaires et secondaires restent bas et peu volatiles au cours du deuxième semestre 2021 et gardent une tendance globalement baissière, en particulier pour les maturités à court terme.



L’encours de la dette privée à fin septembre 2021 s’élève à 246 MMDH, en hausse de 4,2% en glissement annuel. Il sert à hauteur de 62% au financement des établissements de crédit. Le paiement des échéances des titres de dette privée n’enregistre pas de défaut sur la période.

S’agissant des émetteurs, leur endettement net à fin juin 2021 ressort à un niveau globalement maîtrisé et en légère baisse à 84% contre 86% en 2020.



Pour sa part, l'activité de la gestion d’actifs connaît une bonne dynamique. L’actif net global des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) à fin novembre 2021 s’élève à 606,5 MMDH en augmentation de 21% en glissement annuel.



Les autres types d’OPC enregistrent pour leur part une croissance notable des actifs nets globaux, en particulier les OPCI (Organisme de placement collectif immobilier) qui ont atteint 12,3 MMDH à fin novembre en augmentation de 101% par rapport à la fin de l’année 2020.



Le Comité a, par ailleurs, fait le point sur l’état d’avancement du plan d’action relatif à la mise en œuvre des recommandations du GAFI et du GAFIMOAN en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Il a noté les réalisations dudit plan, notamment, au niveau des réformes légale et réglementaire et recommande de poursuivre la mise en œuvre des actions résiduelles dans les délais impartis.