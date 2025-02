Le marché boursier joue un rôle clé dans le financement du secteur agro-industriel

04/02/2025

Le marché boursier joue un rôle clé dans le financement de l'économie nationale et particulièrement dans le secteur de l'agro-industrie qui occupe une place stratégique au sein du tissu économique du Royaume, a affirmé, vendredi à Rabat, le président de la Fédération nationale de l'agroalimentaire (FENAGRI), Abdelmounim El Eulj.



"Le marché boursier, en tant qu'outil de financement structurant de l'économie, joue un rôle clé, offrant aux entreprises les ressources financières nécessaires ainsi que l'accompagnement stratégique pour les aider à se structurer, innover et à se projeter vers l'avenir", a dit M. El Eulj à l'ouverture d'une conférence tenue sous le thème "Comment le marché boursier peut accompagner le secteur agroalimentaire marocain pour catalyser son potentiel de croissance et se projeter vers un futur d'expansion ?".



Pour lui, un tel financement est essentiel pour leur permettre de relever les défis du marché local, d'accélérer leur expansion à l'international et de répondre aux exigences croissantes du secteur, rapporte la MAP.



De son côté, le président de la Fédération des industries de transformation et de valorisation des produits de la pêche (FENIP), Hassan Sentissi El Idrissi, a mis en avant l'importance du secteur de l'industrie halieutique comme secteur stratégique de l'économie nationale.

Et de poursuivre : "Ce secteur n'est pas seulement un pilier de notre souveraineté alimentaire, il est également un levier clé pour l'industrialisation, l'emploi et la compétitivité du Maroc sur la scène internationale".



Dans ce sillage, M. Sentissi El Idrissi a considéré le marché boursier comme moteur de développement dudit secteur. "S'appuyer sur le marché boursier, c'est permettre aux entreprises du secteur l'accès aux ressources nécessaires pour moderniser les infrastructures, renforcer nos capacités et investir dans la recherche et l'innovation".



Le président de la FENIP a souligné la nécessité d'une collaboration étroite avec la Bourse de Casablanca, les institutions financières et celles spécialisées pour identifier les entreprises les plus prometteuses, afin de leur offrir des solutions adaptées à leurs besoins et de créer un environnement propice à leur expérience.



Organisée par le ministère de l'Industrie et du Commerce, en partenariat avec la Bourse de Casablanca et la FENAGRI, cette conférence a été l'occasion d'explorer les opportunités qu'offre le financement boursier au développement du secteur de l'industrie agroalimentaire et du "Made In Morocco".