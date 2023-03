Le marché Lido à Fès, une destination de prédilection pour les passionnés des livres anciens

17/03/2023

Le marché Lido, situé près de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah (USMBA) de Fès, représente depuis plusieurs décennies une destination de choix pour les passionnés de la lecture en quête de livres anciens ou d’occasion.



Des milliers de livres, publications et titres culturels, philosophiques, littéraires, juridiques, scientifiques et religieux sont proposés par des bouquinistes aguerris dans ce vaste espace culturel, fondé en 1991 par de grands pionniers et qui résiste aujourd’hui aux vents de la modernité et aux affres du temps.



Le marché a réussi à préserver son caractère unique, qui lui a valu un rayonnement à l’échelle de tout le Maroc, puisque les étudiants des universités et les chercheurs de tous bords et de toutes les villes viennent y étancher leur soif du savoir.



Ce temple culturel comprend des dizaines de magasins d'étain aménagés pour accueillir les bouquinistes et les vendeurs de livres et d’ouvrages, outre divers types de manuscrits et de littérature ancienne, dont certains sont rarissimes.



Le marché à la grande symbolique intellectuelle et culturelle, englobe également de nouveaux titres littéraires et juridiques, en histoire, géographie, philosophie, médecine, ingénierie et sciences économiques et sociales, ce qui en fait toujours une destination de prédilection pour les lecteurs, les étudiants et les chercheurs de toutes les disciplines et de tous les horizons scientifiques.



Dans cet édifice, les chefs-d'œuvre de la littérature mondiale attirent l'attention, ainsi que des trésors scientifiques et littéraires, des thèses universitaires et des cours d'étudiants et d'élèves, dans une mosaïque de connaissances pratiques et inégalées.



Le marché du Lido à Fès représente aussi une alternative pour les familles aux revenus modestes lors de l'achat des manuels scolaires pour leurs enfants. Car dans cet espace unique, les manuels usagés sont échangés, vendus ou achetés à moitié prix.



Dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée de l’information en continu de la MAP, Karim Boukadida, chercheur en droit, avoue être un habitué de cet édifice culturel, qui comprend de nombreux livres et références précieux qui suscitent l’intérêt des étudiants et des chercheurs.



"Chaque fois que l'occasion se présente, j’y vais pour acquérir quelques livres et œuvres littéraires pour mes enfants afin de les motiver à la lecture", a-t-il dit considérant dans le même contexte que la valeur d'un livre sur papier ne s’efface pas avec le temps, en dépit de l'avènement des livres numériques et des médias sociaux.



Le marché "Al Hofra", comme on l’appelle, enregistre un afflux important de chercheurs et d'étudiants des institutions universitaires de Fès et même d’autres villes voisines qui sont en quête de précieux ouvrages et références dont ils ont besoin pour les aider dans leurs travaux de recherche.



A ce sujet, Mohamed El Bourkadi, étudiant en géographie à la Faculté des lettres et sciences humaines Dhar Mehraz–Fès a indiqué, en tant que passionné de lecture, qu'il fréquente régulièrement avec des étudiants et des chercheurs de diverses disciplines, cet espace spacieux qui offre des articles et des recherches à des prix raisonnables et compétitifs.



Mohamed El Haloui, fils de Ba Hassan El Haloui, le plus célèbre vendeur de livres d'occasion du marché "Al Hofra", et l'un des fondateurs de cet espace, exerce ce métier depuis des années en recevant ses clients avec un large sourire qui ne quitte pas son visage, essayant de répondre à leurs demandes et d'assouvir leur passion du savoir.



Dans ce cadre, il a souligné que le marché du Lido, qui est visité par des clients de différents groupes d'âge et couches sociales, comprend une variété de livres, de littérature et de titres importants dans les domaines de la littérature, médecine, histoire, philosophie, charia, sciences juridiques et humaines, à même de satisfaire tous les goûts.



Cet espace propose des prix raisonnables et satisfaisants à ces clients, qui viennent de l'intérieur et de l'extérieur du Royaume, ce qui contribue certainement à rapprocher les livres des lecteurs et à motiver les jeunes à lire et à apprendre davantage, a-t-il déclaré.



Le marché du livre d'occasion Lido demeure ainsi un édifice culturel par excellence, qui ne cesse de renforcer son rayonnement national et de répondre aux aspirations des étudiants, des chercheurs, des intellectuels et du grand public pour renforcer leur savoir et connaissances scientifiques.