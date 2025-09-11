Le maire de Montpellier appelle les opérateurs français à saisir les opportunités d'investissement au Maroc

11/09/2025

Le maire de Montpellier, Michaël Delafosse, a appelé, mardi les opérateurs économiques français à saisir les opportunités d'investissement offertes au Maroc.



"Nous devons être attentifs à la dynamique de développement prometteuse en cours au Maroc et accompagner les opportunités qui s'offrent dans le pays", a souligné M. Delafosse lors d'une Journée économique organisée à Montpelier en coordination avec le consulat général du Royaume.



Evoquant les chantiers colossaux initiés dans plusieurs régions marocaines, notamment dans les provinces, le maire de Montpellier a cité les énergies renouvelables, la santé, l'audiovisuel, la décarbonation et le transport en tant que "domaines très prometteurs pour l’avenir de notre partenariat ".



"Nous avons beaucoup de choses à entreprendre encore ensemble selon une vision gagnant-gagnant dans des secteurs porteurs. Les acteurs économiques en particulier sont invités à accompagner la nouvelle dynamique des relations bilatérales", a fait observer M. Delafosse, également président de Montpellier Méditerranée Métropole, rapporte la MAP.



Rappelant son récent déplacement dans plusieurs villes du Royaume, M. Delafosse a mis en avant l'énorme potentiel de développement et d'investissement à Dakhla, une région qui suscite l'intérêt d'un bon nombre d'opérateurs montpelliérains.



Présent lors de cette rencontre initiée en marge de l'ouverture du Festival Arabesques, où le Maroc est l'invité d'honneur, le directeur du port de Sète Sud de France, Olivier Carmes, a plaidé pour une amélioration accrue des services portuaires comme levier de promotion des échanges touristiques entre les deux rives de la Méditerranée.



Le port de Sète n'est pas seulement un point de passage de plus de 150.000 personnes chaque année vers le Royaume, mais il s'érige comme une véritable plateforme d'import-export, notamment dans le secteur dynamique de l'automobile, a-t-il relevé.



Aujourd'hui, a-t-il affirmé, "il s'avère aussi nécessaire de développer davantage l'activité fret avec le Maroc qui se positionne en tant que hub d'envergure pour toute la région".



Sur ce même registre, le vice-président de la région d’Occitanie en charge de l'économie, Jalil Benabdillah, a souligné l'importance capitale de la coopération décentralisée et la diplomatie des territoires dans ces relations maroco-françaises d'exception.



L'intérêt grandissant des acteurs économiques français, notamment dans la région de Montpellier, pour le Royaume s'illustre à travers la création du Club Maroc Occitanie tourné vers la création d'un environnement favorable aux flux d'affaires entre les deux parties, a-t-il expliqué.



Au cours de ce forum économique, qui s’est déroulé en présence de la consule générale du Royaume à Montpellier, Soumia Bouhamidi, des tables rondes ont été dédiées aux filières phares de partenariat entre la région française et le Maroc.



L'accent a été mis sur les moyens de soutenir les coopérations industrielles dans les secteurs stratégiques que sont les industries culturelles et créatives, les énergies renouvelables et l’hydrogène, l’IA au service de la santé et la décarbonation du transport aérien et maritime.



Ont pris part à cette rencontre économique des représentants de la région d'Occitanie, de la ville de Montpellier, ainsi que des hommes d'affaires marocains et français et des représentants de plusieurs institutions, dont l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE).



L'évènement s'est tenu en avant-première du Festival Arabesques qui offre une immersion dans la culture du monde arabe et dont la 20ème édition consacrera une part importante de la programmation à des artistes marocains.