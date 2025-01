Le logo officiel de la CAN Maroc-2025 dévoilé

27/01/2025

Le logo officiel de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Maroc-2025 a été dévoilé, samedi, marquant une étape importante dans le compte à rebours du plus grand événement d'Afrique, indique la Confédération africaine de football (CAF).



"Le nouveau logo, un symbole moderne et emblématique du football africain, célèbre le patrimoine et l'unité du continent africain", écrit l’instance africaine dans un communiqué publié sur son site internet. Le tournoi final de la CAN, prévu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc, marquera une nouvelle page de l'histoire du plus grand spectacle sportif d'Afrique, ajoute la même source, précisant que le logo symbolise la fierté, la résilience et l'espoir, reliant sport et art.



Inspiré par le "zellij" marocain, une forme d'art mosaïque intemporelle, le logo du tournoi redéfinit le football comme une toile où créativité, précision et passion se rencontrent, met en avant la CAF, poursuivant que "le logo de la CAN-2025 reflète la synergie entre tradition et modernité, car chaque motif et forme symbolise l'unité des nations, des joueurs et des fans, illustrant comment le football et l'art se rejoignent pour créer quelque chose d'extraordinaire".



"Tout comme les pièces de zellij sont méticuleusement conçues et assemblées pour former des designs époustouflants, chaque moment de football construit vers un chef-d'œuvre de compétence, de travail d'équipe et de triomphe", ajoute la CAF.



"Fusionnant la géométrie du football avec l'artisanat complexe du zellij, il capture la précision et le mouvement du jeu tout en honorant l'héritage culturel de l'Afrique. C'est une célébration de l'artisanat africain et de la beauté du dynamisme du football", lit-on encore dans le communiqué.

Et la CAF d'ajouter que "la CAN-2025 sera une galerie vivante du football africain, où chaque passe, but et acclamation des fans contribueront à l'art du jeu.



C'est plus qu'un tournoi, c'est une scène où créativité, culture et sport se rejoignent pour présenter l'âme de l'Afrique au monde". A rappeler que le tirage au sort de la phase finale de la CAN Maroc-2025 sera effectué, ce lundi, au Théâtre national Mohammed V de Rabat.