Le légendaire Usain Bolt mobilisé pour la promotion de l’imprimante EcoTank sans cartouches d’Epson

Le mythique sprinteur est le nouveau visage de la grande campagne de sensibilisation du leader mondial du marché de la technologie

11/02/2022

Le légendaire Usain Bolt, considéré comme l’homme le plus rapide du monde, est le nouveau visage de la grande campagne de sensibilisation d’Epson.



L’homme le plus rapide du monde a récemment signé un accord de partenariat stratégique avec le leader mondial du marché de la technologie pour la promotion de son imprimante EcoTank sans cartouches.



Le choix de la star du sprint n’est pas fortuit. En effet, « Usain Bolt partage les valeurs d’Epson et qui est aussi performant que l’imprimante Ecotank », a souligné Illias Azzaoui, Directeur des ventes B2C Maghreb, Afrique de l’Ouest et Dom Com lors d’une rencontre tenue mardi 8 février dans les locaux de l’entreprise à Casablanca.



Il rejoint ainsi le président d’Epson Europe, Yoshiro Nagafusa, qui estime pour sa part que « Usain Bolt est le partenaire idéal pour nous ! Il est l’une des personnes les plus reconnaissables au monde et son caractère avenant va nous aider à donner vie à nos solutions d’impression économiques de manière divertissante, mémorable et captivante. »



Précisons que la légende de la piste, connue pour ses performances sportives extraordinaires et possédant huit médailles d’or olympiques, va accompagner la gamme EcoTank d’Epson dans des spots publicitaires.



Selon les responsables de l’entreprise, cette campagne prendra vie également sur les réseaux sociaux, en affichage extérieur avec la signature “عمرها و نساها”» ainsi que dans les points de vente tout en mettant en lumière les avantages exceptionnels de la solution EcoTank d’Epson en termes d’économies.



Dotées de la technologie Zéro Chaleur Micro Piezo, qui permet de réduire l'impact environnemental et de bénéficier d’une consommation d’énergie moindre, les imprimantes EcoTank offrent une impression simplifiée et ultra-économique pour particuliers et aux petites entreprises.



Fournie avec un jeu de bouteilles d’encre haute capacité, soit l’équivalent de 79 cartouches d’encre, cette nouvelle gamme d’imprimantes a transformé l'industrie des imprimantes enregistrant un succès considérable sur le marché mondial.



Pas étonnant donc si plus de 60 millions d'imprimantes à réservoir d'encre EcoTank ont été vendues depuis leur lancement en 2010.



Ravi de travailler avec Epson pour aider à faire passer le message sur les imprimantes EcoTank, Usain Bolt a confié qu’il s’associe qu’à des marques qui, selon lui, peuvent réellement faire une différence.



En plus de partager plusieurs valeurs communes, notamment celle de bâtir un meilleur avenir, « les imprimantes EcoTank évitent la frustration de l’impression avec des cartouches. Aussi, tout ce qui peut aider à simplifier la vie doit être vu comme une bonne chose », a déclaré le sprinteur jamaïcain cité dans un communiqué d’Epson.



Alain Bouithy