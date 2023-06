Le leadership du Groupe OCP mis en avant à Montréal

Sécurité alimentaire et agriculture durable

19/06/2023

Le leadership du Groupe OCP dans le domaine de la sécurité alimentaire et l’agriculture durable a été mis en avant à Montréal, à l’occasion d’une conférence internationale qui s’est focalisée sur les grands enjeux économiques actuels, avec la participation de décideurs politiques, du secteur privé, des organisations internationales, et de la société civile.



Placée sous le thème: «Réussir dans un monde en transition», la conférence de Montréal (12-14 juin) a servi d’opportunité pour exposer également la nouvelle stratégie de croissance du Groupe qui s'inscrit dans la dynamique de transition énergétique du Maroc conformément à la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour le développement des énergies renouvelables et des nouvelles innovations.



La mission du Groupe OCP est de nourrir les sols pour nourrir la planète, a indiqué le directeur Canada pour OCP North America, Karim El Mansouri, qui a mis en exergue l’engagement du Groupe, premier producteur d’engrais phosphatés au monde, en faveur de la sécurité alimentaire et d’une agriculture durable en phase avec les défis posés par les changements climatiques et la croissance de la population mondiale.

D’ici 2050, le monde devra augmenter de 56% sa production de nourriture pour nourrir une population mondiale d’environ 10 milliards d’habitants.



«La mission centrale de l’OCP est de concilier les enjeux de sécurité alimentaire et de durabilité», a souligné M. El Mansouri, en rappelant que l'amélioration de la santé des sols crée un cercle vertueux qui améliore à la fois la productivité agricole et la séquestration du carbone. La séquestration du carbone dans le sol contribue à compenser significativement les émissions de CO2 provenant de l’activité agricole. M. El Mansouri a indiqué, dans ce sens, que la durabilité fait partie de l’ADN du Groupe OCP et que cette préoccupation était transversale et présente sur l’ensemble de la chaîne de valeur.



Il a à cet effet précisé que 100% des besoins en eau du Groupe proviendraient de sources non conventionnelles d’ici 2024, que 100% des besoins énergétiques du Groupe seraient satisfaits par des énergies renouvelables d’ici 2027 -la production électrique devant uniquement provenir de l’énergie éolienne, solaire, hydroélectrique et de cogénération- et que l’objectif était de devenir carbone neutre d’ici 2040. Dans cette perspective, a-t-il dit, le Groupe a récemment annoncé un plan d’investissement vert de 12 milliards de dollars USD pour la période 2023-2027, dont une partie serait dédiée à la production d’1 MT d’ammoniac vert d’ici 2027.



«Cette nouvelle stratégie de croissance s'inscrit dans la stratégie de transition énergétique du Maroc et dans la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour le développement des énergies renouvelables et des nouvelles innovations dans ce domaine», a ajouté le responsable. Et de relever que cette ambition et ces réalisations «s’appuient sur le fort engagement de l’OCP en faveur de la recherche et développement et de l’innovation continue».



«Au centre de cet écosystème de recherche se trouve une Université : l’Université Mohammed VI Polytechnique, l’UM6P, ainsi que l’entreprise InnovX dédiée à la construction d'entreprises et d'écosystèmes innovants et durables à fort impact local», a-t-il noté.



S’adressant aux représentants du secteur de l’hydrogène vert présents lors de cette conférence, le représentant de l’OCP a précisé que le Groupe et son écosystème «restent ouverts à des partenariats gagnants-gagnants qui permettraient d’optimiser les synergies et les complémentarités dans le domaine de l’hydrogène vert».



La conférence de Montréal avait pour objectif de développer la connaissance des grands enjeux de la mondialisation des économies en mettant l’accent sur les relations entre les Amériques et les différents continents.