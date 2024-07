Le judo marocain en quête d’une première médaille olympique

26/07/2024

Le judo marocain, qui sera représenté aux Jeux olympiques de Paris (26 juillet-11 août) par le trio Soumia Iraoui, Abderrahmane Boushita et Achraf Moutie, caresse le rêve de signer une participation honorable et offrir au Royaume sa première médaille olympique dans cette discipline.



Soumia Iraoui (-52 kg), Abderrahmane Boushita (-66 kg) et Achraf Moutie (- 81 kg) avaient validé leurs billets de qualification aux JO de Paris après les bons résultats qu’ils ont signés lors des différents rendez-vous et tournois auxquels ils ont pris part ces trois dernières années. Il s’agit en fait de la deuxième participation d’Iraoui (28 ans) aux JO après la première signée à Tokyo-2020, tandis que Boushita (26 ans) et Moutie (27 ans) découvriront pour la première fois cette compétition planétaire.



En dépit de ses précédentes participations aux JO, le judo marocain n’a toujours pas réussi à monter sur le podium depuis sa première apparition qui remonte à l’édition 1972 à Munich. Quoi qu’il en soit, les chances des judokas marocains de décrocher une première médaille olympique dans ce sport demeurent fortes, dans la mesure où l’expérience du trio marocain pourrait lui permettre de réaliser cet exploit à Paris.



Les dix-sept premiers athlètes classés au niveau mondial dans chaque catégorie de poids ont directement assuré leur participation aux JO de Paris, sur la base de leur classement et du nombre de points gagnés lors des compétitions organisées par la Fédération internationale de judo, outre le quota continental. Dans ce sens, le directeur technique national de la Fédération Royale marocaine de judo, Abdellah Gaidi, a assuré que la qualification aux Jeux olympiques n’est pas chose aisée et requiert effort et travail continu, ajoutant que les judokas du monde essayent de se positionner dans le Top 17 mondial afin d’assurer leur qualification aux JO.



Les judokas partout dans le monde prennent part aux tournois et championnats afin d’engranger le maximum de points et renforcer, ainsi, leurs chances de figurer au Top 17 mondial, comme c’est le cas pour les tournois open (100 pts), les Grands Prix et championnats continentaux (700 pts), le Grand Chelem (1000 pts), le master qui se joue une fois chaque année et qui connaît la participation des 16 meilleurs judokas (1800 pts), en plus des championnats du monde (2000 pts). Les préparatifs des champions marocains pour les JO ont débuté il y a trois ans, juste après la fin des JO de Tokyo, à la faveur d’un programme de préparation bien ficelé en prévision des championnats et tournois mondiaux, a déclaré le DTN à la MAP. Il a souligné, dans ce sens, que la participation des judokas marocains aux rendez-vous internationaux et mondiaux a toujours été un objectif principal de la fédération afin d’améliorer les points des athlètes, ajoutant qu’un système de graduation est adopté en matière de participation annuelle pour permettre aux meilleurs judokas de l’emporter.

Selon Gaidi, la qualification des judokas marocains aux JO est un exploit en soi, émettant le souhait de voir les athlètes marocains signer des performances honorables lors de ce rendez-vous olympique.



Les compétitions de judo, qui se tiendront du 27 juillet au 2 août prochain au stade Champ-de-Mars connaîtront la participation de 372 athlètes selon le comité international olympique.



Par Hicham El Azhari (MAP)