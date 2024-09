Le journaliste Belaid Bouimid tire sa révérence

25/09/2024

Le journaliste Belaid Bouimid est décédé mardi matin à Casablanca des suites d’une

longue maladie, a-t-on appris auprès de sa famille.



Né en 1951 à El Jadida, le défunt était l’un des pionniers du journalisme sportif au

Maroc, qu’il avait marqué de son empreinte.



Le regretté avait entamé sa carrière dans le domaine du journalisme en 1975 à son retour de la France. Il avait travaillé en tant que journaliste professionnel et caricaturiste

au journal francophone "Al Bayane" et au quotidien arabophone "Bayane Al Yaoume".



Feu Bouimid avait aussi fait carrière en tant qu’analyste sportif dans nombre de

chaînes de télévision et de stations radio.



Le défunt fut élu, pendant plusieurs années, secrétaire général de l’Association marocaine de la presse sportive et président de l’Union africaine de la presse sportive en 2005 et 2009.

La dépouille du regretté devait être inhumée mardi après la prière d’Ad-dohr au cimetière Arrahma à Casablanca.



En ces douloureuses circonstances, « Libération » présente ses condoléances les plus

sincères à la famille et amis du regretté.



Puisse Dieu avoir l’âme du défunt en Sa Sainte Miséricorde.

Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.