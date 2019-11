Le jour où Edward Norton a sauvé la vie de Leonardo DiCaprio

30/11/2019 Libé

Jeudi dernier, l’équipe de C à vous recevait Edward Norton pour la promotion de son nouveau film Brooklyn Affairs. L’occasion pour Anne-Elisabeth Lemoine d’interroger l’acteur sur le jour où il aurait sauvé la vie à une autre star d’Hollywood, et non des moindres : Leonardo DiCaprio. "Cette histoire a été exagérée", débute modestement le comédien, "mais je vais prendre un petit crédit pour l’avoir sauvé, quand même".

Alors que les deux hommes faisaient de la plongée sous-marine dans les Îles Galápagos aux côtés de la biologiste marine Sylvia Earle, Leonardo DiCaprio s’était éloigné pour tenter d’approcher une raie manta. En plongeur aguerri, Edward Norton avait rapidement réalisé que son ami n’aurait pas assez d’oxygène pour remonter à la surface, et l’avait suivi. Une bonne décision, puisque la star de Titanic s’est effectivement retrouvée à court d’air au fond de l’eau. "Vous lui avez donné un peu de votre oxygène. Mais vous êtes devenu le sauveur de Leonardo DiCaprio", résume Anne-Elisabeth Lemoine. "Il n’aurait probablement pas vécu jusqu’à son Oscar si je l’avais laissé" ,conclut modestement Edward Norton.