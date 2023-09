Le joli doublé de Saibari

01/09/2023

Le Marocain Ismaël Saibari a signé un doublé lors de la large victoire à domicile de son club, le PSV Eindhoven,sur GlasgowRangers(5-1), mercredi soir en match retour des barrages de la Ligue des champions.



L'international marocain U23 a ouvert le score à la 35ème minute de jeu en marquant somptueusement de la tête, avant de doublerla mise à la 53ème minute en transformant avec succès une passe de Luuk de Jong devant les buts écossais.



James Tavernier a brièvement réduit le score pour les Rangers à la 64ème minute, mais Luuk de Jong (66e) et Joey Veerman (78e) ont concrétisé l’avantage des Néerlandais.



Glasgow Rangers a même essuyé un but contre son camp de Connor Goldson (81e), actant la qualification du PSV à la phase des groupes. Le PSV Eindhoven et Glasgow Rangers avaientfait match nul (2-2) lors du match aller.

Divers

Botola Pro D1



L’AS FAR s’est imposée face au Chabab Mohammedia sur le score de 2 buts à 0, mercredi soir au stade El Bachir de Mohammedia, en match comptant pour la 1ère journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football.

Les buts des Militaires ont été l’œuvre de Ismail Ouro-Agoro (70e) et Rabie Hrimat du point de penalty (82e).

Le match de clôture de la première journée de la Botola devait opposer hier le Wydad de Casablanca au FUS de Rabat.



EN U17



La sélection marocaine des moins de 17 ans de football a battu l'équipe espagnole U19 d'Olympic Talent par 5 buts à 0, mercredi en match amical.

Les buts de l'équipe nationale ont été marqués par Zakaria Allaloui, Adam Hanin et Abdelhamid Maali.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la sélection marocaine, vice-championne d'Afrique, pour la Coupe du monde U17, qui aura lieu en Indonésie du 10 novembre au 2 décembre prochains.