Le jeune attaquant Elyess Dao vers Anderlecht

05/02/2025

Le jeune attaquant marocain Elyess Dao a rejoint le RSC Anderlecht, qui évolue en première division belge (Pro League), en provenance d’Amiens, équipe de la Ligue 2 française, a annoncé lundi le club bruxellois.



“Elyess Dao (18 ans) a paraphé un contrat jusqu'en 2029 auprès des Mauves, qu'il a rejoints en ce dernier jour de la fenêtre des transferts”, a indiqué le club sur son site web, estimant que le jeune joueur va “renforcer la ligne d’attaque” du RSCA. "Elyess est un attaquant talentueux au profil très intéressant. Il a été formé comme attaquant mais peut être utilisé à tous les postes offensifs”, s'est félicité le directeur sportif d’Anderlecht, Olivier Renard.



“Il a le style de la maison, il est très bon balle au pied et rapide. Il suscitait beaucoup d'intérêts et nous sommes heureux qu'il ait choisi le projet du RSC Anderlecht", a-t-il ajouté.

Elyess Dao a été formé dans sa ville natale de Toulouse, dès ses 6 ans. Il a rejoint Amiens l'été dernier pour découvrir le monde professionnel.

En Ligue 2, le jeune attaquant a participé à 14 matchs en tant que remplaçant délivrant une passe décisive.



En trois matchs de Coupe de France, il a été titulaire à deux reprises et a inscrit deux buts.

Elyess Dao a joué 3 matchs avec l'équipe nationale marocaine U20, et 2 avec les U18.