Le jazz manouche mis à l’honneur par l’Orchestre symphonique Royal

10/12/2024

Le Jazz Band de l’Orchestre symphonique Royal a offert, samedi soir au Théâtre Mohammed VI de Casablanca, une soirée musicale exceptionnelle dédiée à Django Reinhardt, figure emblématique du jazz manouche.



Organisé dans le cadre de la 15ème saison artistique 2024/2025, ce concert-hommage a transporté l’auditoire dans l’univers intemporel de ce maître du genre, tout en célébrant la richesse et la vivacité du jazz manouche. Le célèbre guitariste Georgii Iashagashvili, influencé par les traditions européennes mais aussi russes et géorgiennes, a illuminé la soirée par une performance à la fois virtuose et émouvante. Il était accompagné par Ekaterina Perelygina à la contrebasse, offrant un duo musical harmonieux et percutant.



Le programme, soigneusement conçu, comprenait des classiques tels que "Minor Swing" et "Swing Slide", ainsi que des réinterprétations de morceaux célèbres comme "All by Myself" d’I. Berlin et "Baby, Won't You Please Come Home" de C. Williams. Chaque pièce était portée par la virtuosité de Georgii, ajoutant une profondeur émotionnelle à chaque note.



La salle s’est ainsi transformée en un écrin musical grâce à une scénographie raffinée et des jeux de lumière subtils, qui ont magnifié chaque note jouée. L’élégance du cadre et la chaleur des interprétations ont créé une ambiance intimiste et immersive.



Le public, composé de mélomanes et d’amateurs de jazz, a été conquis par cette soirée mémorable. L’émotion palpable dans la salle témoignait de l’impact de cette performance exceptionnelle, où la musique a su transcender le temps et les frontières pour célébrer l’universalité de l’art.



A cette occasion Georgii Iashagashvili et Ekaterina Perelygina ont déclaré à la presse être heureux de se produire au Maroc avec les talentueux musiciens de l’Orchestre symphonique Royal, exprimant leur joie de faire découvrir au public marocain le jazz manouche grâce à la diversification des titres joués et regroupant des chansons emblématiques du jazz classique, du jazz manouche ainsi que leur composition originale.



Depuis plus de 20 ans, Georgii Iashagashvili s'est imposé comme une figure centrale du jazz manouche, inspiré par l’héritage de Reinhardt et enrichi par ses racines géorgiennes et russes. Sa prestation a été marquée par des improvisations captivantes et une expressivité rare, chaque morceau prenant la forme d’un voyage musical intense et inspirant.



A ses côtés, Ekaterina Perelygina, contrebassiste et figure clé du jazz manouche russe, a brillamment soutenu la mélodie tout en ajoutant des nuances riches et subtiles. Sa passion pour le genre, combinée à sa technique irréprochable, a sublimé les morceaux joués tout au long de la soirée.



Aussi, chacun des musiciens de l’Orchestre apportait sa touche unique à l’hommage rendu. La guitare électrique était entre les mains expertes d’Alexey Badyanov, également chef de groupe et arrangeur. La section des cuivres était magnifiquement représentée avec Artur Ibragimov à la trompette, Evgeny Chuprun au saxophone et Ilham Akhellahyoun au trombone. Mohammed Boufassi à la batterie a assuré une base rythmique solide et inspirée. L’ensemble était placé sous la direction artistique d’Oleg Reshetkin, qui a su sublimer l’harmonie entre les instruments et magnifier l’esprit de Django Reinhardt.

Une soirée inoubliable, qui a brillamment mis en lumière l’art du jazz manouche et son pouvoir d'atteindre les cœurs. Un hommage a été rendu à Django Reinhardt dimanche à Rabat pour la soirée de clôture.