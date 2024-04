Le handisport au centre de la 15ème édition à Sala El Jadida

Forum national du handicap

08/04/2024

Le Centre national Mohammed VI des handicapés organisera, du 16 au 19 avril à Sala El Jadida, le 15ème Forum national du handicap, sous le thème «Handisport, levier du développement inclusif : de la thérapie à la performance ».



Placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI et organisé à l'occasion de la Journée nationale du handicap, ce conclave sera marqué par l'organisation d'une journée scientifique et d’ateliers thématiques, portant sur le thème du forum, indique un communiqué du Centre national Mohammed VI des handicapés.



Selon la même source, de nombreux experts nationaux et internationaux assureront l'animation des différentes sessions de ce forum qui se tiendra en collaboration avec Special Olympics Morocco (SOM) et la Fédération Royale marocaine du sport des personnes avec handicap. La séance inaugurale du forum sera aussi marquée par un hommage aux championnes et champions sportifs en situation de handicap qui ont réalisé des performances au niveau international dans différentes disciplines du handisport lors de l'année 2023.



Participeront à ces travaux en présentiel, environ 300 professionnels en matière de handisport et de para-sport, représentant les secteurs gouvernementaux, les fédérations du sport des personnes avec handicap, Spécial Olympics, les organisations non gouvernementales nationales et internationales, les associations de personnes en situation de handicap, les familles, les chercheurs et les spécialistes, en plus d'environ un millier de participants et d'acteurs nationaux, à distance et via la page Facebook du Centre national Mohammed VI des handicapés.



Le Forum sera aussi marqué par l'organisation de nombreuses activités à caractère culturel, artistique, sportif et récréatif, au bénéfice des personnes en situation de handicap, leurs familles et de l'ensemble des acteurs concernés, en vue d'assurer et de veiller sur leur bien-être, conclut le communiqué.