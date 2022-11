Le groupe mexicain "Dantor" illumine la scène de la Villa des arts de Rabat

03/11/2022

Le groupe musical mexicain "Dantor" a illuminé, mercredi soir, la scène de la Villa des arts de Rabat, au rythme de compositions musicales aux diverses inspirations, en envoûtant le public présent avec son dernier album intitulé “Olas Altas” (ou High Waves).



Organisé par la Fondation Al Mada en partenariat avec l'ambassade du Mexique, ce concert a permis au public de Rabat de voyager, l’espace de quelques instants, dans l’univers musical du groupe qui mêle différentes sonorités au grand bonheur des mélomanes venus chercher un dépaysement garanti.



A l’ouverture du concert, l’ambassadrice du Mexique au Maroc, Mabel Del Pilar Gomez Oliver, a tenu à remercier la Fondation Al Mada et la responsable des activités culturelles de la Villa des arts, Naima Slimi, “pour la collaboration qu’elle entretient depuis plusieurs années avec l’ambassade du Mexique” afin de “promouvoir le dialogue” bilatéral par la culture.



Dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, le violoniste du groupe, Israel Torres Araiza, s’est réjoui de la présence de “Dantor” au Maroc en clôture de leur première tournée méditerranéenne, “initiée au Maroc, à Rabat et à Tanger, pour ensuite se poursuivre à Malaga, Séville, Madrid et Barcelone”. L’artiste a aussi présenté le dernier album de son groupe musical, intitulé “Olas Altas”, comme un “mélange de musique mexicaine, de jazz, de folk et de musiques du monde”.



Le groupe est composé de Daniel Torres Araiza (composition et guitare), Aarón Cruz Bravo (basse), Daniel Vadillo Nájera (piano), Hiram Guzmán Gris (batterie) et Israel Torres Araiza (violon).



"Dantor", qui cherche depuis 2014 à diffuser les nouvelles créations instrumentales contemporaines mexicaines, a connu un grand succès, notamment par ses performances dans des festivals internationaux, ses activités psychosociales en faveur des communautés vulnérables (migrants, zones marginalisées, hôpitaux) et ses concerts dans plusieurs villes à l'instar de Chicago, Indiana, Buenos Aires, Rio de Janeiro, São Paulo et Mexico.

