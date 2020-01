Le groupe coréen "Hands" ouvre sa première unité de production africaine à Tanger

18/01/2020

Le groupe Hands, équipementier automobile coréen, spécialisé dans la fabrication de jantes en aluminium, a inauguré, mardi 14 janvier, à Tanger, son premier site de production en Afrique.

Implantée à Tanger Automotive City, sur une superficie de 23 ha, le complexe industriel représente un investissement de 4,3 milliards de dirhams et permettra la création de 1.600 emplois. Sa capacité de production à terme est de 8 millions d’unités par an, dont 85% est destinée à l’export. Hands vise les grands constructeurs tels que PSA, Renault, Nissan, VW, GM, Hyundai, Ford, KIA, Skoda, Suzuki, Chrysler...

Notons que ce projet stratégique est le premier projet coréen phare au Maroc, porté par un acteur majeur de l’industrie coréenne et l’un des top 5 des plus grands fabricants mondiaux de jantes en aluminium.

A cette occasion, M. Elalamy a déclaré que « l’implantation du groupe Hands au Maroc leur permettra de passer au troisième rang mondial au niveau de la fabrication de jantes en aluminium », et d’ajouter qu’«avec le lancement de ce projet, le secteur automobile pérennise ses acquis et s’oriente vers de nouveaux paliers de croissance ».

Le lancement de ce projet d’envergure qui témoigne de l’attractivité de la plateforme automobile nationale marque un nouveau cap pour l’industrie automobile marocaine : il permet de localiser un métier de pointe et confirme le positionnement du Maroc dans une industrie de haute technologie.

Le Royaume a pu, grâce à la vision clairvoyante et du leadership de Sa Majesté le Roi, entrer dans une nouvelle ère de production automobile et faire du secteur un réel fer de lance de l’économie marocaine.

L’industrie automobile marocaine, qui compte plus de 250 acteurs nationaux et internationaux aujourd’hui, est devenue le premier poste d’exportation du Maroc avec 72,3 milliards de DH de chiffre d’affaires à l’export en 2018.