Le groupe Smurfit Kappa inaugure sa première usine d’emballage en Afrique à Ain Aouda

15/07/2023

Smurfit Kappa, l'un des principaux acteurs mondiaux de l'emballage en papier et leader européen du marché, a inauguré, mercredi, sa première usine intégrée d’emballage en carton ondulé au Maroc et en Afrique, dans la zone industrielle de Ain Aouda (région de Rabat).



Inaugurée en présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, cette usine qui s’étend sur une superficie de 25.000 m2, a été mise au point en un temps record de 7 mois, mobilisant un investissement de plus de 35 millions d’euros, rapporte la MAP.



Elle devra créer quelque 400 emplois directs et indirects, et apporter des solutions d'emballage innovantes et durables, pour compléter les chaînes de valeur de nombreux secteurs dont l'industrie, l'agriculture, l'automobile et le e-commerce.



L'usine dispose d’un système intégré de production d’emballages en carton, permettant aussi bien la fabrication des plaques brutes que d’emballages élaborés en carton ondulé. La production de cette usine est entièrement destinée à la consommation du marché marocain et répondra aux besoins des clients locaux et multinationaux installés au Maroc.



S'exprimant à cette occasion, M. Mezzour a fait savoir que le secteur des emballages en papier ou en carton est un élément clé de notre stratégie de diversification économique, de développement de la production locale, de l'innovation technologique et de la promotion d'une économie nationale verte.



Dans ce sens, le ministre a indiqué que "c’est pour cette raison que nous sommes tout particulièrement fiers de célébrer aujourd’hui l’inauguration de l’usine de Smurfit Kappa au Maroc, qui marque un jalon important dans le développement du secteur, de par sa contribution à la substitution des importations des produits d’emballage, au transfert technologique et à la transition écologique de notre industrie".



Pour sa part, le CEO du Groupe Smurfit Kappa, Tony Smurfit, a affirmé que l'inauguration de la première unité de production de carton ondulé en Afrique représente une étape importante pour Smurfit Kappa, notant que le Groupe continuera d'innover et de fournir aux clients un produit de qualité de manière durable, et combinera son envergure et son expertise mondiales avec les connaissances de pointe de l'équipe locale pour offrir le meilleur service aux clients.



Il a également précisé que la situation géographique du Maroc vient compléter les activités du Groupe en Europe et renforce sa présence internationale, constituant ainsi un avantage concurrentiel.



De son côté, le Président Directeur Général de Smurfit Kappa Maroc, Mounir Naciri, a souligné que l’implantation de l’usine à Rabat permet à l’entreprise de collaborer et de travailler plus étroitement avec ses clients au Maroc. M.



Naciri a, en outre, relevé que cette première usine de Smurfit Kappa, unique au Maroc, permettra de soutenir la production locale des emballages en carton ondulé, notant qu'en plus d’absorber une partie du déficit du marché, elle l’alimentera en solutions innovantes et durables, répondant aux besoins de plus en plus précis et complexes des clients.



L’axe Casablanca-Rabat concentre plus de 70% de la consommation nationale en emballage en carton pour industrie, d’où le choix de Rabat pour abriter cette usine, a fait remarquer le PDG de Smurfit Kappa Maroc.



Ce premier investissement de Smurfit Kappa sur le continent africain est le premier "Green-field" du groupe depuis près de 30 ans. La conception et les machines bénéficient du savoir-faire du groupe pour répondre au mieux aux besoins locaux en matière d’emballage. La combinaison de trois facteurs essentiels a positionné le Maroc comme destination de choix pour le premier investissement du groupe en Afrique.



Tout d’abord, la vision claire et ambitieuse du Royaume en matière de développement industriel, la taille du marché marocain avec un besoin croissant et une demande qui dépasse l’offre, et la forte dynamique des secteurs les plus consommateurs d’emballages.



Avec la philosophie "Penser globalement, agir localement", l’usine de Rabat combine l’expérience et le savoir-faire du groupe avec l’expertise de son équipe et management 100% local. Cette dernière maitrise les besoins de ses clients dans la région, leur apportant ainsi une valeur différenciée.



L’usine Smurfit Kappa de Rabat est également la seule usine du secteur au Maroc qui dispose de près de 1.500 panneaux solaires d’une puissance installée de 800 kWc, qui produiront annuellement 1,3 GWh couvrant plus de 55% de ses besoins. Aussi le groupe a choisi d’investir dans une technologie d’avenir permettant d’optimiser sa consommation de gaz et de la réduire de 18% comparée à une installation conventionnelle.



L’usine est également équipée d’un dispositif de traitement des eaux et d’un double système de purification d’eau physico-chimique et biologique similaire à celui d’une station d’épuration des eaux urbaines, entrainant une réduction de 50% de sa consommation. Elle dispose aussi d’un système de chauffage d’eau sanitaire des bureaux et des vestiaires basés sur la réutilisation de la chaleur dégagée lors du fonctionnement des compresseurs. L’ensemble de ces installations ont mobilisé un investissement supplémentaire de plus de 3 millions d’euros et permettent à l’usine de réduire son empreinte carbone de 900 tonnes par an. Rappelons que le groupe Smurfit Kappa est présent au Maroc depuis les années 90 avec un bureau commercial établi à Casablanca dès 2018.



Depuis plusieurs années, l’entreprise a mis en place un important réseau d’unités industrielles d’emballages carton pour agriculture situées dans les zones agricoles, notamment Biougra, Larache, Mediouna, Sidi Bibi et Tanger, dans l'objectif de fournir à ses clients des solutions d’emballages personnalisées et durables, dans les meilleurs délais et conditions. La cérémonie d'inauguration de l'usine s’est déroulée en présence notamment de l'ambassadeur d’Irlande au Royaume du Maroc, James McIntyre, de l'ambassadrice de l’Union européenne au Royaume du Maroc, Patricia Llombart Cussac, et du PDG de Smurfit Kappa Espagne, Portugal, Ignacio Sevillano.