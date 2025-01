Le groupe Nass Al-Ghiwane enflamme la scène à Strasbourg

29/01/2025

Le mythique groupe Nass Al-Ghiwane a offert, dimanche soir à Strasbourg, un concert exceptionnel mêlant harmonieusement nostalgie, passion et ferveur, au grand bonheur d’une foule nombreuse de mélomanes composée essentiellement de membres de la communauté marocaine établie dans la région française du Grand-Est.



A travers les mélodies envoûtantes et les rythmes hypnotiques qui ont fait la renommée de Nass Al-Ghiwane, les spectateurs ont été transportés dans un voyage musical riche, aux sonorités uniques du mouvement ghiwani ancré dans l'histoire et la culture du Royaume.



Dès les premières notes des chansons “Allah Ya Moulana”, “Assiniya”, “Fine Ghadi Biya Khouya” ou encore “Mahmouma”, l'assistance a été saisie par la magie d'un répertoire qui a marqué des générations.



Le public a chanté à l'unisson ces morceaux cultes du groupe, connu pour ses paroles poétiques et engagées. La communion avec l’assistance était palpable, témoignant de la place particulière qu’occupe Nass Al-Ghiwane dans le cœur des Marocains.



Youssef, un étudiant marocain à Strasbourg, témoigne dans une déclaration à la MAP: “C'est incroyable de voir autant de Marocains réunis ici, loin de chez nous, pour célébrer notre musique. Nass Al-Ghiwane n'est pas seulement un groupe, c'est une mémoire collective, un héritage qu'on se doit de transmettre”.



“Nass Al-Ghiwane est une légende vivante. À travers eux, c'est tout un pan de notre identité culturelle qui s'exprime, et ce soir, je me sens connectée à mes racines comme jamais”, a confié Amina, venue assister au spectacle en famille.



L'énergie des musiciens sur scène et l'enthousiasme du public ont fait de cette soirée un événement exceptionnel. Le groupe a clos sa performance musicale par l’entonnement de l’hymne national, en chœur avec un public venu nombreux célébrer l’héritage intemporel de ce groupe mythique qui a transcendé les frontières et les générations.



“Nass Al-Ghiwane, c’est une partie de notre histoire. Leurs chansons nous rappellent nos racines, nos luttes et notre identité. Les voir ici, à Strasbourg, c’est comme ramener un morceau de chez-nous”, s’est réjouie, à son tour, la militante associative Zahra Haidara, venue spécialement de Nancy.



Pour le président de l’association “Strasbourg Pluriel” des Marocains résidant dans la région française du Grand-Est, Jamal Boussif, “l’événement, au-delà de la simple performance musicale, a permis de consolider les liens entre les membres de la diaspora marocaine et leur attachement indéfectible à la mère-patrie, mais aussi de promouvoir la richesse de la culture marocaine auprès d’un public diversifié”.

Ce spectacle a été organisé en partenariat avec la Consulat général du Royaume du Maroc à Strasbourg et l’association “Strasbourg Pluriel”.



Le groupe Nass Al-Ghiwane, qui fête cette année son 50è anniversaire, a été accompagné pour la circonstance d'un orchestre de la musique andalouse venu spécialement d'Amsterdam.