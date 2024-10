Le groupe Baath enchante le public fassi avec un concert de musique andalouse

09/10/2024

La musique andalouse, riche patrimoine culturel du Maroc, a résonné samedi soir à Fès lors d'une soirée artistique organisée par le groupe Baath, section artistique de l'Association Baath pour la musique andalouse de Fès, fondée en 1980.



Sous la direction du chercheur et musicien Abdelfattah Benmoussa, l'événement a mis en lumière le talent prometteur du quatrième groupe d'apprenants de l'association, confirmant ainsi l'importance de la transmission de cet art musical ancestral aux nouvelles générations.

Le concert, premier de l'année pour le groupe Baath, a offert un voyage au cœur des nuances et des subtilités de la musique andalouse, interprétée avec brio par de jeunes musiciens passionnés.



L'ouverture a été marquée par les "Tawachi" (prélude instrumental) des sept modes de la "Nuba Al Hijaz Al Mashriqi", et par une interprétation du "Mizan Basit Al Hijaz Al Mashriqi", un rythme caractéristique de ce mode musical.

La deuxième partie du concert a proposé une exploration du "Mizan Qâim wa Nisf Rasd Eddayl", un autre rythme complexe et raffiné de la musique andalouse.



"Nous avons axé ce concert sur la jeune génération, le quatrième groupe d'apprenants", a déclaré M. Benmoussa, expliquant que l’association a formé quatre groupes au total, et qu’il est essentiel de donner l'opportunité aux jeunes talents de se produire sur scène.



"Depuis sa création en 1980, le groupe a formé plus de soixante musiciens répartis en trois groupes, qui sont aujourd'hui membres d'ensembles musicaux renommés à Fès, Casablanca, Rabat et ailleurs", a précisé M. Benmoussa, ajoutant que "le groupe actuel représente la quatrième génération de musiciens formés par l'association."



Il a souligné l'importance du travail préparatoire qui a précédé cette performance, notant que "ce concert est le fruit de longues heures de répétitions, essentielles pour atteindre l'harmonie et la synchronisation entre les musiciens."



Le groupe Baath joue un rôle important dans la préservation et la promotion de ce patrimoine musical ancestral. En effet, l'association s'attache à former de nouveaux musiciens, perpétuant ainsi la tradition orale de la musique andalouse.



Le groupe Baath a participé à de nombreux festivals prestigieux, dont le Festival de la musique andalouse de Fès depuis 1982, ainsi que les festivals de Chefchaouen, Oujda, Tlemcen et Coimbra (Portugal).