Le groupe BOA améliore son RNPG à 2,7 MMDH en 2023

29/03/2024

Le résultat net part du groupe (RNPG) de Bank Of Africa (BOA) a atteint 2,7 milliards de dirhams (MMDH) en 2023, en hausse de 16% par rapport à 2022.



Hors impact du don lié au séisme, le RNPG a enregistré une progression de 22% à 2,8 MMDH, indique un document de BOA - BMCE Group, dont le Conseil d'administration s'est réuni vendredi dernier sous la présidence de M. Othman Benjelloun. D'après la même source, les activités en Afrique ont contribué significativement dans les bénéfices du groupe en 2023, avec une part de 56%, contre 42% pour les activités au Maroc.



Concernant le produit net bancaire (PNB), il s'est élevé à 16,9% MMDH, en hausse de 9% comparativement à 2022, à la faveur de la croissance du Core Business (+14% pour la marge sur commissions et +4% pour la marge d'intérêts) et du redressement des activités de marché au Maroc.



BOA fait également état de l'amélioration significative du coefficient d'exploitation consolidé à 50,6% en 2023, grâce à une évolution soutenue des charges du groupe de +4%. Pour ce qui est du résultat brut d'exploitation, il a augmenté de 14% à 8,4 MMDH. Les capitaux propres part du groupe ont, quant à eux, atteint 26,8 MMDH, en progression de 6%.



Le groupe indique aussi que les crédits à la clientèle consolidés -hors resales- ont affiché une hausse de 3% à 201,5 MMDH, tandis que les dépôts consolidés -hors repos- ont diminué de 1,8% à 237 MMDH, en raison d'une évolution maîtrisée des dépôts à terme au Maroc et à un effet de change défavorable en Afrique subsaharienne.



Le Conseil d'administration de BOA - BMCE Group proposera à l'Assemblée Générale Annuelle Ordinaire la distribution d'un dividende de 4 dirhams par action.



De même, il proposera à l'Assemblée Générale Extraordinaire une opération d'augmentation de capital par incorporation de réserves donnant lieu à l'attribution d'actions gratuites, pour un montant maximal de 632 millions de dirhams (MDH).