Le groupe BMCI améliore son résultat net consolidé à 105 MDH à fin mars

03/06/2025

Le résultat net consolidé du groupe BMCI s'est établi à 105 millions de dirhams (MDH) à fin mars 2025, en hausse de 2,1% par rapport à la même période un an auparavant.



Au niveau des comptes sociaux, le résultat net a augmenté de 115,6% à 101 MDH, indique le groupe dans un communiqué publié sur le site de l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).



Concernant le produit net bancaire (PNB) consolidé, il s'est élevé à 983 MDH à fin mars dernier, en croissance de 8,1% en glissement annuel, essentiellement du fait de la hausse de la marge d'intérêt (+6,2%), de la marge sur commissions (+10,3%) et du résultat des opérations de marché (+6,3%). En social, le PNB a augmenté de 9,6% à 896 MDH.



Le coût du risque consolidé a enregistré, quant à lui, une hausse de 51,9% à fin mars 2025 par rapport à fin mars 2024. S'agissant du taux de couverture des créances par les provisions des comptes sociaux, il s'est établi à 80,62% et les frais de gestion consolidés se sont situés à 600 MDH.



Par ailleurs, le coefficient d’exploitation consolidé s'est affiché à 61,06% au T1-2025. Les crédits par caisse à la clientèle consolidés se sont chiffrés à 58,36 milliards de dirhams (MMDH) et les dépôts de la clientèle consolidés ont progressé de 3% à 49,85 MMDH. Les ressources non rémunérées ont représenté 77,4% à fin mars 2025.



Les engagements par signature consolidés ont atteint 20,8 MMDH, en augmentation de 7,9% par rapport au 31 décembre 2024.