Le gouvernement ivoirien mobilise 10.000 jeunes volontaires

05/01/2024

Le gouvernement ivoirien a procédé, mercredi au stade olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé (Anyama) d’Abidjan, au lancement du Programme dénommé «Kick-off des volontaires», dans le cadre de la phase finale de la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN).



Un mois durant, 10.000 jeunes volontaires seront répartis dans les cinq villes hôtes de la compétition, à savoir Abidjan, Korhogo, Bouaké, Yamoussoukro et San-Pedro, sur les terrains d’entraînement, dans les centres d’accréditation, au sein des aéroports, hôtels, cités CAN et fan zones, précise l’Agence ivoirienne de presse (AIP).



Leurs principales missions seront d’accueillir et orienter les spectateurs, d’assister la presse et les journalistes, d’aider à l’organisation des matches et d’accompagner les joueurs.

Les volontaires travailleront, selon la même source, au sein de 10 commissions, à savoir Sécurité, Finances, Santé, Organisation des compétitions, Billetterie, Logistique et transports, Marketing et hospitalité, et enfin Télécommunication et médias.



Le ministre ivoirien en charge des Sports et du Cadre de vie, Adjé Silas Metch, a appelé, à cette occasion, au sens de la responsabilité de tout un chacun afin de relever le pari de réussir l’organisation de cette grand-messe du football africain comme souhaité par le président de la République, Alassane Ouattara.



«Chers jeunes, chers volontaires, nous ouvrons ce jour de façon solennelle les activités. C’est avec votre détermination, votre engagement et votre sérieux que nous réussirons la meilleure des CAN du 13 janvier au 11 février 2024», a-t-il dit.



Après l’étape d’Abidjan, suivront successivement celles du stade de la Paix de Bouaké, du stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo, du stade Laurent Pokou de San Pedro, vendredi, et enfin du stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, dimanche.