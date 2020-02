Le gouvernement espagnol adopte le don irrévocable du théâtre Cervantes de Tanger au Maroc

13/02/2020

Le gouvernement espagnol, réuni mardi en Conseil des ministres, a approuvé un accord pour le don irrévocable du grand théâtre Cervantes de Tanger au Maroc. En vertu de cet accord, le protocole entre l’Espagne et le Maroc portant sur le don, de manière irrévocable, du grand théâtre Cervantes de Tanger sera soumis aux deux Chambres du Parlement espagnol pour approbation, indique un communiqué de l’exécutif espagnol.

La cession de cet édifice au Maroc intervient suite à une offre du gouvernement marocain de restaurer et gérer le théâtre en contrepartie d’en devenir le propriétaire et d’un engagement de sa part de préserver le cachet espagnol dans la programmation culturelle de cette institution, relève la même source.

Cette cession a été matérialisée par un protocole qui, par sa forme et son contenu, constitue un accord international.

Le gouvernement espagnol rappelle que le grand théâtre Cervantes de Tanger constitue l’un des édifices culturels les plus importants de la ville du Détroit, soulignant qu’il s’agit aussi d’un bâtiment d’une grande valeur architecturale et culturelle qui a besoin d’être réhabilité.