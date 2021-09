Le gouvernement andalou se dit “très préoccupé”

30/09/2021

Le gouvernement de la communauté autonome d'Andalousie se dit "très préoccupé" suite à la décision en 1ère instance du Tribunal de l'Union Européenne (UE) concernant les accords agricole et de pêche avec le Maroc.



La décision du tribunal européen "est une source de grande préoccupation pour nous", a souligné le président de l’exécutif régional andalou, Juan manuel Moreno dans des déclarations à la presse.



"Une grande partie de nos pêcheurs pêchent au Maroc" et "en Andalousie tout ce qui est en lien avec les accords entre l'Union européenne et le Maroc, nous affecte directement et de manière profonde", a relevé le responsable régional espagnol.



M. Moreno affirme espérer "que les intérêts de l'Andalousie en matière de pêche seront pris en compte dans toutes les décisions qui seront adoptées par le gouvernement espagnol au sein de l'Union européenne".



« Je crois que nos pêcheurs ne peuvent pas être abandonnés (…) et je demande donc aux autorités espagnoles de veiller aux intérêts de notre flotte de pêche au Maroc", a-t-il plaidé.



L’Espagne a défendu la continuité de l’accord de pêche entre le Maroc et l’Union européenne soulignant l’importance vitale de cet accord pêche pour les pêcheurs espagnols.