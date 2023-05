Le géant américain Hexcel inaugure l'extension de son usine à Casablanca

Répondre à la demande mondiale des clients de l'aérospatiale en matière de noyaux d'ingénierie et de matériaux aéronautiques

12/05/2023

Le fabricant de matériaux composites avancés du secteur aéronautique Hexcel Corporation a procédé, mercredi, à l'inauguration de l’extension de son usine de fabrication Engineered Core, dans la zone industrielle de Midparc à Casablanca.



Cette nouvelle installation s'inscrit dans le cadre de l'investissement mondial continu d'Hexcel visant à créer une chaîne d'approvisionnement mondiale diversifiée et solide pour répondre à la demande mondiale des clients de l'aérospatiale en matière de noyaux d'ingénierie et de matériaux aéronautiques.



Dans cette nouvelle usine, Hexcel transforme les matériaux de nids d’abeilles légers en pièces usinées pour renforcer des structures, avec notamment des applications dans le domaine de l’aéronautique, plus particulièrement pour les structures d’avions, les nacelles de moteur et les pales d’hélicoptère, rapporte la MAP.



L'usine de Casablanca est ainsi dédiée à la fabrication de structures complexes pour répondre aux exigences de l'aérospatiale. Grâce à son expérience dans la fabrication de ces pièces, Hexcel est le leader de cette technologie utilisée dans l'aérospatiale commerciale et militaire ainsi que dans les moteurs et les nacelles pour gagner du poids dans les structures composites.



"Le secteur industriel marocain est plus que jamais, parmi les plus compétitifs au monde", a déclaré à cette occasion le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, attribuant le développement de l’industrie du pays à la compétence, l’engagement et l’ambition des talents marocains.



Il a en outre souligné la puissance de l’industrie américaine notamment dans le secteur aéronautique, ainsi que la force des relations entre le Maroc et les Etats-Unis, qui connaissent une dynamique importante. Et de préciser que la maîtrise des nouvelles technologies représente une opportunité pour ce secteur où la demande est de plus en plus croissante tandis que l’offre est toujours déficitaire, ajoutant que l’industrie nationale est en pleine relance suite aux crises enregistrées dernièrement.



De son côté, Aimee Cutrona, chef de mission adjointe à l’ambassade des Etats-Unis au Maroc, a mis l’accent sur les avancées du Royaume en termes de fabrication de matériaux industriels, de création d’emplois dans le secteur, et de capacités d’exportation.



Elle a ainsi relevé que l’aéronautique qui connaît un essor remarquable à présent représente un secteur clé pour renforcer davantage cette coopération de longue date du Maroc et des Etats-Unis, ajoutant que l’implémentation et l’extension d’Hexcel au Maroc sont l’exemple parfait des solides relations qui unissent les deux pays.



Pour sa part, Thierry Merlot, président d’Hexcel - Aéronautique Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient, Afrique & Industrie, a fait savoir que la taille de l’usine se voit ainsi accroître à près de 13.000 m2, tandis que l’effectif passe à 400 personnes à terme.



Et d’ajouter que cette extension reflète l’engagement d’Hexcel en faveur du développement durable et confirme le bien-fondé de la stratégie de la société, les infrastructures de qualité du Maroc, l’engagement et le soutien de toutes les parties prenantes et des autorités locales, ainsi que la compétence des talents marocains.



Vincent Caro, président de Safran Nacelles, a, de son côté, mis en avant l’importance de tisser des liens entre les entreprises afin de renforcer la valeur ajoutée du secteur industriel, enrichir les compétences et les savoir-faire des collaborateurs, et valoriser la chaîne de valeur, ajoutant que la constitution d’un réseau fort à l’instar de la collaboration de Safran et Hexcel est d’un grand impact en matière de consolidation de la compétitivité, de la performance du développement et de la souveraineté industrielle du Maroc.



Il a, par ailleurs, fait part de l’engagement de ce réseau industriel en termes de respect de l’environnement et d’appui aux objectifs de décarbonisation.



Dans ce même sillage, le président de GIMAS, Karim Cheikh, a affirmé que ces initiatives permettent de renforcer la présence de l’industrie marocaine dans la chaîne de valeur mondiale et la conformité aux objectifs de développement durable, se félicitant du soutien des départements concernés et de la qualification des ressources humaines marocaines.



Ce projet confirme la confiance renouvelée d’un groupe leader et intervient à un moment où l’industrie souffre des répercussions du Covid-19, a affirmé Hamid Benbrahim El Andaloussi, président de Midparc, notant que le Maroc répond efficacement aux challenges de la crise actuelle à travers notamment les livraisons à temps et l’engagement en faveur des différents clients.



Le réseau industriel marocain, a-t-il enchaîné, partage des valeurs communes, notamment la coopération et la qualification, mettant en exergue également le soutien des autorités locales.

En 2018, Hexcel a ouvert une nouvelle usine à Casablanca afin d'augmenter sa capacité de fabrication d'engineered core. La construction de ce projet de 20 millions de dollars a débuté au printemps 2016. Le site était pleinement opérationnel à la mi-2017, tandis que l’extension de 30 millions de dollars a été lancée en 2021 pour une ouverture en 2023.