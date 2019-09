Le film turc “Kapan’’ remporte le Grand prix à Saïdia

02/09/2019 Libé

Le film turc '’Kapan’’ de son réalisateur Seyid Çolak a remporté le Grand prix (Perle Bleue) du Festival de Saïdia "Cinéma sans frontières" qui a pris fin, samedi soir, dans une ambiance festive et conviviale.

Outre la remise des prix, la cérémonie de clôture de la 5ème édition du festival, organisé du 28 au 31 août en plein air à la Marina de Saïdia, a été marquée par le vibrant hommage rendu à la célèbre actrice Touria El Alaoui en reconnaissance de son riche parcours artistique aussi bien à la télévision qu'au grand écran. Pour cette artiste multidisciplinaire qui a joué dans plusieurs films et séries télévisées, cette distinction se veut un motif de fierté et un grand honneur, mais aussi une responsabilité et une incitation à travailler encore plus pour être à la hauteur des attentes d’un public devenu de plus en plus exigeant.

Au total, quatorze films dont sept longs métrages étaient en lice pour s'adjuger l'un des prix de ce festival. Outre le Grand prix ‘’Perle Bleue’’ qui est revenu cette année au film turc ‘’Kapan’’ de Seyid Çolak, le jury de cette édition a octroyé, dans la catégorie ‘’long métrage’’, le prix de la meilleure actrice à Sara Perles pour son rôle dans ‘’Le silence des papillons’’, et le prix de meilleur acteur à Mohamed El Khyari pour son interprétation dans le film ‘’Taxi Bied’’ de Moncef Malzi.

Les prix du meilleur scénario et de la meilleure réalisation sont revenus respectivement au long métrage ‘’Yomeddine’’ d’Abu Bakr Shawky (Egypte) et au film ‘’Regarde-moi’’ de Nejib Belkadhi (Tunisie), alors que ’’ Naïma et ses fils’’ du réalisateur français Olivier Coussemacq s’est vu adjuger le prix du jury.

Dans la catégorie des courts métrages, c’est le film ‘’Boukhancha’’ d’El Houari Ghoubari qui a remporté le prix de ‘’l’Orange’’, alors que le prix de la meilleure réalisation a été accordé au film ‘’Le chant du cygne’’ du jeune réalisateur marocain Yazid El Kadiri. Le prix du meilleur scénario a été décerné à ‘’Sophisma’’ du réalisateur marocain Abdou El Mesnaoui.

Présidé par l’écrivain et académicien Lahcen Haddad, le jury de cette 5ème édition était composé des réalisateurs Driss Lamrini et Khalid Ibrahimi, de l’artiste peintre Aziz Azghay, du critique Azeddine Ouafi, et du scénariste Abdelilah Hamdouchi.