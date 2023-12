Le film marocain "No Key" en compétition officielle du Festival international du court-métrage du Caire

21/12/2023

Le film marocain"No Key", réalisé par Walid Messnaoui, participe à la compétition officielle de la 5ème édition du Festival international du court-métrage du Caire qui se tient du 19 au 22 décembre à l'Opéra du Caire.



Le court-métrage raconte l’histoire de Amine, un jeune voleur, qui dans sa quête désespérée pour sortir d’une vie cruelle, trouve son billet pour un avenir meilleur en Europe lorsqu’il découvre un coffre à bijoux... Lorsque des gangs rivaux découvrent son trésor, il doit les affronter pour maintenir son rêve en vie.



Le film "No Key" avait remporté plusieurs prix, dont notamment le Prix du meilleur court-métrage au Festival du film d'horreur et de science-fiction de Maskoon au Liban, le Prix du meilleur premier court-métrage au Festival international du film de Boden en Suède en 2022, le Prix du meilleur acteur au Festival international du film de Corée et le Prix de la meilleure réalisation au Festival international du cinéma indépendant de Casablanca.



Outre le film marocain, près de 20 courts-métrages arabes et étrangers participent à la compétition officielle du festival. L'édition de cette année connaît également la participation de huit films à la compétition documentaire et de neuf films à la compétition des films pour la jeunesse.



Selon le directeur du festival, le critique Ahmed Nabaoui, cette 5ème édition verra la participation de 34 courts-métrages et documentaires provenant de plusieurs pays arabes et étrangers, en compétition dans quatre catégories.

