Le film marocain "Jalal Eddine" de Hassan Benjelloun en compétition arabe du Festival international du film du Caire

21/10/2022

Le film marocain "Jalal Eddine" du réalisateur marocain, Hassan Benjelloun, a été sélectionné pour concourir pour le prix de la catégorie "Horizons du cinéma arabe" en plus du prix du meilleur film arabe du 44e Festival international du film du Caire (13-21 novembre prochain), a annoncé la direction du festival.



Les événements du film tournent autour du personnage de "Jalal Eddine" qui refuse d'accepter la mort de sa femme, et décide de s'isoler jusqu'à ce qu'il trouve la lumière en lui. Vingt ans plus tard, Jalal Eddine devient un maître soufi qui vit avec ses disciples.

Le rôle principal de cet opus a été interprété par Yassin Ahajjam, l'artiste tunisienne Fatima Nasser et l'artiste marocaine Fatima Zahra Balladi.



Au sujet de cette participation, M. Benjelloun a affirmé qu'il a l'habitude de participer aux activités du festival depuis 1990, et a exprimé sa joie d'être présent à nouveau aux activités de cette manifestation culturelle.



Il a également exprimé son espoir que sa nouvelle façon de traiter le soufisme serait admirée par le public du festival. La projection du film lors du festival est la première mondiale.



L'un des réalisateurs marocains les plus en vue, Hassan Benjelloun a fait ses débuts avec les longs-métrages en 1990, avec son film "Le mariage des autres". Il a également présenté près de 14 longs-métrages, dont le dernier en date est "Pour la cause" (2019).



Le jury du concours de la compétition "Horizons du cinéma arabe" est composé de l'acteur libanais Michel Kammoun, la productrice Moufida Fadela de Tunisie et la conceptrice des costumes Reem El-Adl d'Egypte.



Le Maroc sera également présent lors des activités du festival par le film "Une oasis d'eau gelée", une coproduction maroco-française réalisée par Mohamed Raouf Sebbahi.



L'œuvre cinématographique sera projetée dans le cadre de la compétition de la Semaine internationale de la critique. Les évènements du film tournent autour de "Fadila", un médecin urgentiste qui épouse Kader après une histoire d'amour.



Alors qu'ils sont sur le point de divorcer, Kader reçoit un diagnostic de cancer en phase terminale, devenant le cas le plus inquiétant de la vie de Fadila.



Le jury de ce concours est composé de l'écrivain britannique Ben Sharrock, de l'acteur égyptien Karim Kassem et de la critique Hoda Ibrahim (France).

